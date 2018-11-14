Рейнсалу: миграционный договор ООН может стать для Эстонии обязательным

«Да, я считаю, что этот договор может посредством международного обычного права стать обязательным для Эстонской Республики», - сказал член партии «Отечество» Рейнсалу на инфочасе Рийгикогу в среду в ответ на соответствующий вопрос председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме.

«Я попросил Министерство юстиции проанализировать текстовый проект этого договора и, по оценке Министерства юстиции, есть риск, что договор будет влиять на международное обычное право», - сказал Рейнсалу.

По его словам, договор включает 23 адресованных странам обязательства, продиктованных его целями. «Кроме того, нужно отметить, что, хотя договор в формальной декларации не рассматривается в качестве юридически обязательного текста, он все же составлен таким образом, что предусматривается механизм мониторинга и контроля для реализации проистекающих из договора обязательств, которые он содержит», - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, учреждения правосудия, прежде всего международные суды, должны будут применять нормы международного обычного права, а конституция Эстонии также указывает, что общепризнанные нормы международного права являются неотъемлемой частью правопорядка Эстонии. По его мнению, «существует реальный риск», что и миграционный договор может стать частью международного обычного права.

По его словам, государства в соответствии с международным правом могут заявить, что не рассматривают эти нормы как обязательные для себя. В качестве примера он привел конвенцию ООН о сокращении безгражданства, которую наряду с тремя другими странами ЕС не поддержала и Эстония. «Это было сделано по соображениям, касающимся безопасности нашего мононационального государства и прочих интересов. По тем вопросам, которые касаются мононационального государства, Эстонской Республике как государству, которое до сих пор проводило консервативную миграционную политику и политику гражданства, нужно сохранять право на самостоятельное принятие решений», - сказал Рейнсалу.

«В том, что касается этого договора, я хочу подчеркнуть, что он может стать частью международного обычного права, и поэтому, если Эстонская Республика решит не поддерживать его, об этом обязательно нужно будет однозначно заявить», - подчеркнул министр.

Премьер-министр Юри Ратас сказал в среду в Рийгикогу, что в четверг правительство примет на кабинетном заседании решение о поддержке миграционного договора ООН.

На прошлой неделе правительство подверглось в связи с миграционным договором критике со стороны оппозиции, поскольку депутаты из Партии реформ и EKRE заявили, что правительство не обсудило этот вопрос с парламентом. С критикой договора также выступил состоящий в партии «Отечество» министр юстиции Урмас Рейнсалу. Вслед за этим президент Керсти Кальюлайд, которая должна была выразить договору поддержку от имени Эстонии, заявила, что не поедет в Марракеш, пока правительство не достигнет соглашения по этому вопросу.

В понедельник парламентская фракция партии «Отечество» решила, что Эстония не должна поддерживать миграционный договор ООН, который, по мнению партии, может ограничить право Эстонии на принятие самостоятельных решений по ограничению миграции.

По данным СМИ, сомнения в связи с договором выразила также часть членов Центристской партии.

Глава МИД и социал-демократ Свен Миксер в понедельник сказал BNS, что, на его взгляд, решению проблемы политических противоречий относительно одобрения миграционного договора ООН могла бы помочь дополняющая рамочный договор правительственная декларация, подтверждающая принципы сувернитета Эстонии.

С идеей правительственной декларации выступил профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, который в понедельник представил парламентской комиссии свой анализ миграционного договора.