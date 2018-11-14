Европарламент намерен ограничить выброс выхлопных газов грузовым транспортом

Кроме того, автомобильные концерны обяжут добиться того, чтобы к 2030 году не менее 20 процентов от общего числа выпускаемых грузовых машин были авто с пониженным уровнем эмиссии (не менее чем на 50%) выхлопных газов. Таким образом, Европарламент ужесточил требования по сравнению с проектом Еврокомиссии, которая предлагала добиться сокращения вредной эмиссии грузовым транспортом на 15 процентов к 2025 году и на 30 процентов к 2030-му.

Одобрив проект директивы, Европарламент дал добро Еврокомиссии на переговоры с Советом Евросоюза. Страны ЕС пока не выработали единой позиции по этому вопросу.