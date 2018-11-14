Эстонские врачи рассказали, как решить проблему гигантских очередей к офтальмологам

Ежегодно в Таллинне регистрируется свыше 100 000 глазных заболеваний, при этом попасть на прием к офтальмологу можно лишь через несколько месяцев после записи. Ежедневно люди с травмами глаз стекаются в перегруженные центры неотложной медицины, а специалисты предлагают ввести для нуждающихся в срочной помощи пациентов специальные направления по примеру Финляндии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"У нас сейчас ситуация, которая длится еще со времен Советского Союза. Если болит глаз, то имеются лишь две возможности - ждать несколько месяцев в очереди к глазному или идти в отделение экстренной помощи", - пояснил заведующий отделением экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр.
Решением проблемы, по мнению медиков, могли бы стать срочные направления, которые выписывал бы семейный врач или врач общего профиля.