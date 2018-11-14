Эстонские врачи рассказали, как решить проблему гигантских очередей к офтальмологам

Ежегодно в Таллинне регистрируется свыше 100 000 глазных заболеваний, при этом попасть на прием к офтальмологу можно лишь через несколько месяцев после записи. Ежедневно люди с травмами глаз стекаются в перегруженные центры неотложной медицины, а специалисты предлагают ввести для нуждающихся в срочной помощи пациентов специальные направления по примеру Финляндии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".