Ср, 14.11.2018
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Владельца кокаина, найденного на пляже в Лохусалу, найти не удалось

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Упаковки с наркотиками на пляже в Лохусалу.

ФОТО: PPA

Владельца найденных в прошлом году на пляже в Лохусалу свертков с кокаином установить не удалось и производство было прекращено, передает Postimees.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал в передаче TV3 Seitsmesed Uudised, что полицейские сделали все, от них зависящее, но несмотря на это не удалось установить, с какого корабля упаковки с кокаином попали на пляж в Лохусалу.

Всего было найдено 15 килограммов кокаина, причем три килограмма было получено позже у тех, кто нашел наркотик и унес с собой. Полиция считает, что все оказавшиеся на пляже свертки удалось найти.

По словам Пикаро, кокаин был из Южной Америки, свертки с похожей маркировкой, например, были конфискованы в США.

Эксперт подтвердил, что свертки, придрейфовавшие в октябре прошлого года на 20-километровую прибрежную полосу Лохусалу содержали кокаин в большой концентрации.

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