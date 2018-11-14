Владельца кокаина, найденного на пляже в Лохусалу, найти не удалось

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал в передаче TV3 Seitsmesed Uudised, что полицейские сделали все, от них зависящее, но несмотря на это не удалось установить, с какого корабля упаковки с кокаином попали на пляж в Лохусалу.

Всего было найдено 15 килограммов кокаина, причем три килограмма было получено позже у тех, кто нашел наркотик и унес с собой. Полиция считает, что все оказавшиеся на пляже свертки удалось найти.

По словам Пикаро, кокаин был из Южной Америки, свертки с похожей маркировкой, например, были конфискованы в США.