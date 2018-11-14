Владельца кокаина, найденного на пляже в Лохусалу, найти не удалось

Владельца найденных в прошлом году на пляже в Лохусалу свертков с кокаином установить не удалось и производство было прекращено, передает Postimees.
Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал в передаче TV3 Seitsmesed Uudised, что полицейские сделали все, от них зависящее, но несмотря на это не удалось установить, с какого корабля упаковки с кокаином попали на пляж в Лохусалу.
Всего было найдено 15 килограммов кокаина, причем три килограмма было получено позже у тех, кто нашел наркотик и унес с собой. Полиция считает, что все оказавшиеся на пляже свертки удалось найти.
По словам Пикаро, кокаин был из Южной Америки, свертки с похожей маркировкой, например, были конфискованы в США.
Эксперт подтвердил, что свертки, придрейфовавшие в октябре прошлого года на 20-километровую прибрежную полосу Лохусалу содержали кокаин в большой концентрации.