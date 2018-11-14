Список зеленых на выборах Рийгикогу возглавляет Зюлейха Измайлова
14 ноября 2018, 21:25
Первый номер не представленной в Рийгикогу Партии зеленых на выборах парламента — лидер партии Зюлейха Измайлова, правление партии на следующей неделе утвердит первые номера списков в избирательных округах.
Генсек зеленых Йоонас Лакс сказал BNS, что правление партии утвердит первые номера списков в избирательных округах в следующую среду.
По словам Лакса, первый номер избирательного списка партии — председатель партии Зюлейха Измайлова, которая также является первым номером в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне.