Ср, 14.11.2018
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Список зеленых на выборах Рийгикогу возглавляет Зюлейха Измайлова

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Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Первый номер не представленной в Рийгикогу Партии зеленых на выборах парламента — лидер партии Зюлейха Измайлова, правление партии на следующей неделе утвердит первые номера списков в избирательных округах.

Генсек зеленых Йоонас Лакс сказал BNS, что правление партии утвердит первые номера списков в избирательных округах в следующую среду.

По словам Лакса, первый номер избирательного списка партии — председатель партии Зюлейха Измайлова, которая также является первым номером в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне.

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