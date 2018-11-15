Фото: в одном доме в Пыхья-Таллинне продаются две полностью реновированные квартиры

Владельцы недвижимости мечтают, что вскоре найдутся семьи, которые будут счастливы в этих уютных и красивых квартирах.

ФОТО: KV.EE

Полностью реновированные квартиры находятся в классическом пельгулиннаском доме, где традиционно соседи хорошо ладят друг с другом. Дом тоже реновируется: прошедшей весной отремонтировали дымоходы, только что закончена замена электропроводки.

ФОТО: KV.EE

Обе квартиры благодаря высоким потолкам просторные и светлые. Разумная и продуманная планировка и современный стильный дизайн интерьеров позволяет жить с удобством и комфортом.

ФОТО: KV.EE

Квартиры отапливаются масляными радиаторами, что значительно экономичнее, чем обычные электрорадиаторы. Кстати, они не высушивают так воздух, как обычные. В санузлах также есть подогрев полов. Ежемесячные коммунальные счета содержат плату за использованные воду и электричество.