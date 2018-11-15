Внимание, розыск! Из таллиннской психбольницы сбежал 30-летний мужчина

Хейнрих покинул лечебное учреждение вчера около 20 часов. Полицейские поговорили с его родственниками и проверили места, куда он мог направиться. Хейнриха разыскивали и ранее, тогда он бродил в районе Штромки. Он может передвигаться на общественном транспорте и голосовать на дорогах, возможно, он уехал и за пределы Таллинна.

Рост Хейнриха около 170 см, он худощавого телосложения. Когда он уходил из больницы, на нем была темно-синяя куртка, бежевые пижамные брюки и калоши, но он мог сменить одежду. У него нет с собой ни личных документов, ни телефона.