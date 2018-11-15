Введение туристического налога обойдется Таллинну в сотни тысяч евро

Введение в Таллинне туристического налога обошлось бы столичному бюджету в 240 000 евро, к этой сумме прибавляются еще 96 000 евро в год в виде расходов на администрирование.
Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире передачи "Кто кого" на ETV+ заявил председатель Таллиннского горсобрания, центрист Михаил Кылварт, передает Rus.err.
По словам Кылварта, эти затраты являются небольшими на фоне прогнозируемого дохода в 3 млн евро в год - минимальной суммы, которую город рассчитывает получать в случае введения туристического налога.
Кылварт также отметил, что городские власти могли бы облагать налогом не только постояльцев гостиничных заведений, но и туристов с круизных судов, правда, эта идея находится на начальном этапе обсуждения.
Ранее городская оппозиция и представители туристического бизнеса раскритиковали планы властей Таллинна.