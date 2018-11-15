Введение туристического налога обойдется Таллинну в сотни тысяч евро

Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире передачи "Кто кого" на ETV+ заявил председатель Таллиннского горсобрания, центрист Михаил Кылварт, передает Rus.err.

По словам Кылварта, эти затраты являются небольшими на фоне прогнозируемого дохода в 3 млн евро в год - минимальной суммы, которую город рассчитывает получать в случае введения туристического налога.

Кылварт также отметил, что городские власти могли бы облагать налогом не только постояльцев гостиничных заведений, но и туристов с круизных судов, правда, эта идея находится на начальном этапе обсуждения.