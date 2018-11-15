Чт, 15.11.2018
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Введение туристического налога обойдется Таллинну в сотни тысяч евро

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Туристы в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Введение в Таллинне туристического налога обошлось бы столичному бюджету в 240 000 евро, к этой сумме прибавляются еще 96 000 евро в год в виде расходов на администрирование.

Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире передачи "Кто кого" на ETV+ заявил председатель Таллиннского горсобрания, центрист Михаил Кылварт, передает Rus.err

По словам Кылварта, эти затраты являются небольшими на фоне прогнозируемого дохода в 3 млн евро в год  - минимальной суммы, которую город рассчитывает получать в случае введения туристического налога.  

Кылварт также отметил, что городские власти могли бы облагать налогом не только постояльцев гостиничных заведений, но и туристов с круизных судов, правда, эта идея находится на начальном этапе обсуждения.

Ранее городская оппозиция и представители туристического бизнеса раскритиковали планы властей Таллинна.

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