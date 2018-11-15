Мамаев "многое понял" и обратился к Богу

«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — рассказал Мамаев.

Он отметил, что готов выйти на волю прямо сейчас. «Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — заметил Мамаев.

Футболист находится в СИЗО «Бутырка» с 11 октября и пробудет там как минимум до 8 декабря. В камере он сидит с предпринимателем Константином Дыдыгиным.

B камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО появился иконостас.