Мамаев "многое понял" и обратился к Богу

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что за проведенное в СИЗО время «многое понял».
«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — рассказал Мамаев.
Он отметил, что готов выйти на волю прямо сейчас. «Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — заметил Мамаев.
Футболист находится в СИЗО «Бутырка» с 11 октября и пробудет там как минимум до 8 декабря. В камере он сидит с предпринимателем Константином Дыдыгиным.
B камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО появился иконостас.
Его сделал сосед Мамаева Константин Дыдыгин. «Костя сделал из большого листа картона. Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — рассказал Мамаев. Издание пишет, что в камере футболиста есть много религиозной литературы, также среди книг есть «Идиот» Федора Достоевского.