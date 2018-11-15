13-летний боксер скончался от кровоизлияния в мозг

Предлагается полностью запретить бойцам младше 12 лет участвовать в поединках. Спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, согласно этому закону, будут регистрировать. По новым правилам будут обязательными наличие разрешения от родителей и защитная экипировка.

Причиной послужила смерть 13-летнего бойца муай-тай Анучи Тасако, который скончался от кровоизлияния в мозг спустя двое суток после поединка. Инцидент вызвал крупный общественный резонанс.