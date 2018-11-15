Критика болельщиков довела Загитову до слез

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы, но мы на пути к этому. Но это сложно.

У нее многое не получалось, и, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Как будто она мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла.

Из-за изменений в ее теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти.

Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу.

После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.

Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваешься ударами. В спорте тебе нужно справляться со многими трудностями. Только тогда ты можешь ожидать от себя результата.

Пытаться, а потом стать олимпийской чемпионкой – очень тяжело психологически. Это трудно преодолеть. Это не вопрос мотивации, а, скорее, вопрос ожиданий.