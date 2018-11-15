Лига наций. Последний шанс для Эстонии

Состав сборной Эстонии, по именам, практически оптимален: только Никита Баранов пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. В остальном же защита и полузащита представят всех лучших игрков эстонского футбола, которые есть сегодня. Единственный вопрос: форма Константина Васильева, который в этом сезоне еще ни разу не сыграл за основной состав своего клуба. В случае победы сборная Эстонии наберет четыре очка и сравняется с Венгрией. Заключительный оединок Лиги наций наша сборная проведет в воскресенье против сборной Греции.