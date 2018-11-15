Чт, 15.11.2018
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Лига наций. Последний шанс для Эстонии

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Konstantin Vassiljev.

ФОТО: Tairo Lutter

Сборная Эстонии должна сегодня побеждать: только успех в матче с Венгрией оставляет шансы подопечным Мартина Рейма на то, что сборная Эстонии в следующем розыгрыше Лиги наций будет играть с более сильными соперниками.

Состав сборной Эстонии, по именам, практически оптимален: только Никита Баранов пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. В остальном же защита и полузащита представят всех лучших игрков эстонского футбола, которые есть сегодня. Единственный вопрос: форма Константина Васильева, который в этом сезоне еще ни разу не сыграл за основной состав своего клуба. В случае победы сборная Эстонии наберет четыре очка и сравняется с Венгрией. Заключительный оединок Лиги наций наша сборная проведет в воскресенье против сборной Греции.

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