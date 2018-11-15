"Стучал во все двери и окна": жильцы нескольких домов чудом спаслись от смерти

Житель улицы Уганди в Пярну проснулся от криков своего маленького сына около 2.35. Успокоив ребенка, мужчина решил, раз уж он и так на ногах, пойти в туалет. По пути он мельком посмотрел в окно и заметил клубы дыма.

Мужчина разбудил жену, и она, выглянув в окно, тоже предположила, что случилась беда.

Он быстро оделся и уже на полпути позвонил по номеру 112. "Я спросил, поступала ли какая-то информация о пожаре, - вспоминает мужчина. - Сказали, что нет. Я сообщил, что я не вижу, что за углом, уже бегу туда и нахожусь метрах в трехстах, и скажу, если что-то горит".

От увиденного за углом улицы у него моментально подскочил адреналин: двухэтажный дом на улице Лехола был охвачен огнем. "Самым страшным для меня было то, что на улице никого не было. Никто не заметил пожара!" - говорит он.

Быстро отреагировавший местный житель попросил об анонимности. Его имя известно редакции.

Когда-то он несколько лет работал полицейским и, видимо, не растерял навыки оперативных действий. Так, уже во время разговора с Центром тревоги он начал стучать в двери соседних домов. "Жуткое чувство: дом горит посреди ночи, и все беспомощны", - вспоминает он. Несмотря на то, что он стучал в двери, свистел и кричал, никто не просыпался. Это встревожило его еще больше.

Только на некоторых дверях были звонки, но и те не работали. "У меня до сих пор отекшая рука из-за стука в окна и двери", - говорит он.

Спасатели сразу же приняли меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, и начали эвакуировать людей. На вызов отреагировали команды из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну-Яагупи и из Пярну.

Огонь перекинулся на ближайшее здание - на стену рядного дома. Житель улицы Уганди какое-то время изо всех сил стучал в дверь бокса, пока сонный молодой человек в халате и тапочках не подошел к двери. "Бери самое ценное и выходи!", - прокричал ему житель Раэкюла.

Адреналина было так много, что он не сразу вспомнил, что так и не сходил в туалет. Перед тем, как вернуться домой, он подошел к руководителю спасательных работ и спросил, хотят ли записать его данные.

Сердце билось еще долго. Перед работой он смог поспать около полутора часов.

Сообщивший о пожаре боится представить, что бы произошло, если бы сын его не разбудил. "Рядные боксы находятся там так близко", - заметил он.

Информация о пожаре поступила в Центр тревоги в 2.47. Пожар был локализован в 4.40 и ликвидирован в 5.59. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, огонь уничтожил 80% здания 10х10 метров.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительной оценке спасателей, причиной был поджог. Точную причину установит следствие.

Живущая в находящемся поблизости рядном боксе Эха Неэме рассказала, что поначалу они не поняли, что происходит. "Мы все вышли на улицу, - вспоминает она. - боялись, что соседний бокс загорится".

По словам Неэме, страх был большой, потому что ветер разносил искры и горящий мусор в сторону их дома. "От худшего нас спасла каменная ограда", - говорит она.

По словам Неэме, сгоревший дом долго пустовал, но туда постоянно приходили незваные гости. Это подтвердили и другие местные жители. "Мы часто выгоняли оттуда компании подростков", - рассказал один из местных, уточнив, что молодежь пробиралась внутрь через заднюю дверь и окна.

По словам соседки, летом окна и двери дома забили, но подростков это не остановило. "Вчера вечером мы с детьми возвращались после спектакля, и тогда в доме снова была компания", - сказала она.