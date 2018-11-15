Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе»
15 ноября 2018, 9:00
Экс-защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб «Витесса».
36-летние Березуцкие минувшим летом объявили о завершении игровой карьеры.
По данным Sport24.ru, они в ближайшее время войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
Вместе со Слуцким в Голландии уже работает экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.
После 12 туров «Витесс» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате Голландии.