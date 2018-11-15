Чт, 15.11.2018
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Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе»

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Василий Березуцкий.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Экс-защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб «Витесса».

36-летние Березуцкие минувшим летом объявили о завершении игровой карьеры.

По данным Sport24.ru, они в ближайшее время войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Вместе со Слуцким в Голландии уже работает экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

После 12 туров «Витесс» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате Голландии.

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