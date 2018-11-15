Пучок света привел к поимке литовского угонщика

Прошлой ночью около трех часов живущий в тартуском районе Таммелинн Мярт Вагур был единственным в своей семье, кто еще не спал, когда пучок света от карманного фонарика, полоснувший по окну комнаты, привлек его внимание к бродившему по двору чужому человеку, который явно пытался угнать принадлежащий семье джип BMW. Вагур позвонил на номер 112, что и стало причиной для запуска крупномасштабной полицейской операции, которая не завершилась еще и вчера вечером, когда номер газеты Tartu Postimees уходил в типографию.
Первые стражи порядка прибыли к дому Вагура через три минуты после звонка, заставив воров удариться в бега. У них на пути оказалась сетка забора, которую они сломали.
Журналистам не удалось вчера поговорить с самим Вагуров. Но страшные переживания ночи описала его спутница жизни Крыыт Кивисте, которую муж разбудил сразу после звонка в полицию: «Мярт сам не хотел вмешиваться в деятельность воров, поскольку у нас дома маленькие дети, и никто же не знает, вдруг они вооружены».
Спасло быстрое реагирование
Кивисте отметила, что только к полудню следующего дня она поняла, в какую жуткую ситуацию попала ее семья. Она добавила, что при первой же возможности обеспокоиться дополнительными охранными приборами для дома, чтобы в будущем лучше защититься от подобных ситуаций. Кивисте выразила уверенность, что их BMW спасли от угона быстро отреагировавшие на сигнал полицейские, но, конечно, помог и умный иммобилайзер: «И хотя мы можем завести машину без ключа, иммобилайзер требует еще ввести в машине PIN-код».
BMW за 30 000 евро во дворе Вагура и Кивисте той ночью был не единственным автомобилем, который воры пытались увезти из Тарту. Почти сразу после того, как угонщики сбежали с места происшествия, на соседней улице нашли принадлежащий к одному с BMW ценовому классу автомобиль Honda CR-V с работающим двигателем. Поскольку в это время в машине никто не сидел, полицейские сделали вывод, что преступники смогли перехватить сигнал от ключей автомобиля и завести мотор.
Исследуя Honda, полицейские установили, что он принадлежит живущему на некотором расстоянии от места его обнаружения Урмо Отту. Он рассказал, что спал и проснулся только, когда полицейские постучали к нему в дверь и сказали, что кто-то запустил двигатель его машины.
«Просмотрел записи навигационной системы, чтобы узнать, как долго воры дергали мой автомобиль. Выяснилось, что они в прямом смысле слова доехали лишь до следующей своей цели». Он предположил, что за этими машинами наблюдали уже давно и был составлен план, как быстро уехать, забрав обе добычи.
Ко вчерашнему вечеру Отт уже забронировал время, чтобы установить в автомобиле дополнительное охранное оборудование.
В ходе операции, начавшейся в Таммелинне, рано утром полицейские задержали у реки Эмайыги одного литовца, которого есть основания подозревать в этой попытке угона. Преследуя беглецов, одному из стражей порядка пришлось произвести на улице Ребасе три предупредительных выстрела в воздух. На момент отправки газеты в типографию, второго соучастника еще не поймали.
Прокуратура решит сегодня
Вчера полиция проверила десятки сообщений о вызывавших подозрения автомобилях с иностранными номерами. Одновременно проверки шли и на юге Эстонии.
По словам окружного прокурора Аро Сийнмаа, прокуратура оценит собранные доказательства и сегодня решит, есть ли основания для ареста подозреваемого.
На основании уже собранной информации можно предположить, что те же люди связаны с недавними угонами в Пярну. С другой стороны, Сийнмаа уточнил, что поскольку полицейская операция по поимке других участников преступной схемы еще не завершена, а обстоятельства выясняются, невозможно комментировать другие детали следствия.