Британский премьер-министр Тереза Мэй. ФОТО: ANDY RAIN/EPA/Scanpix

В обзоре британской прессы:

Пришло время выбирать из двух зол

Британские газеты сегодня больше всего пишут о шансах одобренного правительством проекта договора по Брекзиту действительно стать основой соглашения, а не спусковым крючком еще больших проблем.

Times в редакционной статье напоминает, что еще меньше года назад Тереза Мэй уверяла, что она сумеет заключить не просто договоренность по «разводу» с ЕС, но соглашение о будущем партнерстве, которое вернет Британии контроль над ее деньгами, границами и законами.

«Не стоит говорить, что ее договор не обеспечивает ничего из этого, как минимум в краткосрочной перспективе», - считает газета.

В течение 21-месячного переходного периода Британия останется субъектом всех правил ЕС, не имея возможности их оспаривать, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и придерживаться правил свободного перемещения рабочей силы.

При этом, как пишет издание, лишь немногие верят, что договоренности о будущих отношениях между Британией и Евросоюзом могут быть достигнуты в отведенный для этого короткий срок, а значит, переходный период будет увеличен.

Теперь, как пишет Times, уже вопрос к депутатам Палаты общин, которые должны решить, что лучше: плохое соглашение или его возможные альтернативы. Говоря об альтернативах, депутаты не должны отвлекаться на обсуждение сценариев будущих отношений с ЕС, похожих на выстроенные с Норвегией или Канадой.

Депутаты должны думать о реальных альтернативах, о которых говорила и сама премьер-министр. Их только две. Отвергнув план Мэй, они могут или настаивать на выходе без соглашения или постараться переиграть исходное решение референдума, проведя повторный.

Но обе альтернативы, по мнению газеты, несут огромные риски. «Бездоговорный Брекзит» может ввергнуть страну в глубокий кризис. А повторный референдум может не только разделить и без того уже разделенную страну, разозлить население необходимостью очередного голосования, еще больше осложнить отношения с Брюсселем, но и совершенно не гарантирует, что результат будет иной.

Таким образом, по мнению Times, сознательные депутаты должны выбирать из двух: или поддержать план премьера, или рискнуть и сделать ставку на второй референдум.

Рассыпавшаяся иллюзия Брекзита

В своей редакционной статье Daily Telegraph напоминает, что Тереза Мэй постоянно повторяла последние годы, что лучше уж «бездоговорный Брекзит, чем плохой договор. Теперь ей необходимо убедить и депутатов и население, что обратный тезис и есть верный, и отстаивать необходимость предложенного ею плохого соглашения.

Большой вопрос, по мнению издания, удастся ли ей это сделать.

В другой статье газеты говорится о том, что шансов пройти через Палату общин у «плана Мэй» нет. А потому правительству лучше быть готовым к такому варианту и остающиеся до марта 2019 года месяцы потратить не на пропаганду достоинств «бездоговорного Брекзита», а на попытки договориться об условиях развода с ЕС на более выгодных для Британии условиях.

Financial Times в своей редакционной статье отмечает, что радоваться плану Мэй и полученной ею поддержке правительства совершенно не с чего. Адвокаты соглашения в качестве аргумента говорят о том, что премьер-министру удалось с уважением отнестись к результатам голосования. Но газета сомневается, что тут есть что праздновать.

Черновое соглашение развеивает «иллюзию о Брекзите - идею, что это может быть быстрый, легкий разрыв, простое новое торговое соглашение, а впереди лишь новые хорошие отношения.

Просто так сбросить со счетов четыре десятилетия экономических, торговых и юридических связей невозможно, считает издание. У Британии была слабая переговорная позиция, а Тереза Мэй еще и плохо разыграла свою карту. Правительство Мэй предполагало играть по традиционному сценарию «разделяй и властвуй», но встретила неожиданное для себя единство 27 стран ЕС.

Главный вопрос теперь, пройдет ли «вариант Мэй» через парламент. План премьер-министра готовится встретить в штыки широкая коалиция от жестких «брекзитеров» до осторожных противников Брекзита, у каждого из которых есть свои претензии к предложенному плану.

Guardian в своей редакционной статье также высказывает опасения, что если предложенный вариант соглашения будет принят за основу, то Британия окажется минимум на два года в вассальном положении по отношению к Брюсселю. Но газета не видит в этом прямой вины премьер-министра, потому что ни на что другое и нельзя было рассчитывать в неравном переговорном процессе одной страны против 27.

По мнению издания, проблема лежит в ложном посыле самой идеи Брекзита, которая наследовала многолетнюю традицию евроскептиков по заведомо неправильной интерпретации «европейского проекта». А потому вред, который будет нанесен Британии в случае реализации «плана Мэй» заложен не в этом многостраничном документе, а в самой идее Брекзита, утверждает Guardian.

Лейбористы готовы возглавить «другой Брекзит»

Daily Express и Daily Mirror пишут, что лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин попытается использовать обсуждение «плана Мэй» в парламенте для продавливания новых всеобщих выборов.

DE пишет, что Корбин дал понять, что депутатам-лейбористам будет рекомендовано голосовать против предложенного варианта соглашения. По его мнению, предложенный вариант все равно никого не устраивает.

Если план Брекзита не получит одобрения парламента, лейбористы будут настаивать на отставке правительства и назначении новых всеобщих выборов, на которых рассчитывают получить большинство, пишет DM.