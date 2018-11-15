Чт, 15.11.2018
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  • Видео: свою большую и светлую квартиру показывает ее хозяин и дизайнер

Видео: свою большую и светлую квартиру показывает ее хозяин и дизайнер

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Московский архитектор Максим Новиньков показывает свою квартиру.

ФОТО: скриншот с видео InMyRoom

Портал о дизайне интерьера InMyRoom на этот раз предлагает нам посмотреть не фотографии, а видео. Смотрим!

В этой квартире московский архитектор Максим Новиньков живет со своей семьей: с супругой и двумя детьми. Для создания функционального и удобного пространства он одновременно выступал в роли заказчика и дизайнера. Это значительно помогло упростить задачу и создать максимально комфортный интерьер. Прекрасно понимая тонкости проекта, Максим Новиньков продумал в нем каждую деталь. 

Смотрите видео!

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