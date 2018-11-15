Видео: свою большую и светлую квартиру показывает ее хозяин и дизайнер

В этой квартире московский архитектор Максим Новиньков живет со своей семьей: с супругой и двумя детьми. Для создания функционального и удобного пространства он одновременно выступал в роли заказчика и дизайнера. Это значительно помогло упростить задачу и создать максимально комфортный интерьер. Прекрасно понимая тонкости проекта, Максим Новиньков продумал в нем каждую деталь.