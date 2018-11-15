Чт, 15.11.2018
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Первый канал заподозрили в разжигании розни из-за исторического анонса матча Германия - Россия

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Lõuna-Korea - Saksamaa

ФОТО: Maksim Bogodvid / Sputnik

Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов попросил проверить анонс товарищеского матча футбольных сборных России и Германии от Первого канала на предмет разжигания межнациональной розни, нарушения норм общественной безопасности и морально-этических норм, передает newsru.com.

Матч Германия - Россия пройдет 15 ноября на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге и будет транслироваться Первым каналом.

В анонсе трансляции на сайте телеканала были использованы кадры из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", который повествует о победе древнерусского князя в "Ледовом побоище" - битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.

"Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте Первого канала, может восприниматься не совсем однозначно", - пишет Нилов в депутатском запросе на имя заместителя председателя правительства РФ Константина Чуйченко, который попал в распоряжение РИА "Новости".

По его мнению, матч между сборными двух стран - это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие, и проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча.

Кроме того, важнейшее по исторической значимости событие и великое произведение отечественного кинематографа, "не могут произвольно использоваться сугубо в рекламных целях".

Нилов подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетных направлений национальной политики является сохранение памяти о великих подвигах предков, а также воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к гражданам всех стран независимо от их конфессиональной или национальной принадлежности.

Добавим, что сборная России по футболу пока не может похвастаться победами над сборной Германии в новейшей истории. Соперники ранее провели пять матчей и бундестим выиграла четыре из них, а один, также товарищеский, закончился вничью.

Сборная Германии крайне неудачно выступила на ЧМ-2018 в России, не сумев защитить чемпионский титул. Липецкий губернатор Олег Королев тогда сгоряча назвал провал немцев карой за войны на русской земле, но после шквала критики в свой адрес отрекся от этого тезиса.

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