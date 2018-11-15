Кохтла-Ярве ищет кандидатов на звание почетного гражданина

Комиссия городского собрания Кохтла-Ярве по образованию и культуре обратилась к горожанам с просьбой представить кандидатов на звание почетного гражданина города. Право награждать этим званием имеет городское собрание, но предложить кандидатов может любой горожанин.
Как отметила председатель комиссии Светлана Скоробогатова, данный титул присваивается человеку в качестве признания его особо важных заслуг, способствующих развитию и процветанию нашего города.
Право представить одного кандидата на звание почетного гражданина есть у каждого человека. Для этого представляющий должен заполнить анкету на выдвигаемого кандидата и до 15 декабря отправить ее на электронный адрес volikogu@kjlv.ee или обычной почтой по адресу Кескаллее, 19, Кохтла-Ярве, индекс 30395.
Депутатская комиссия по образованию и культуре рассмотрит поступившие предложения и сделает представление Городскому собранию. При возникновении вопросов комиссия имеет право обратиться за получением дополнительной информации к человеку, представляющему кандидата.
В Кохтла-Ярве принято, что почетному гражданину вручается благодарственное письмо и единоразовая денежная премия в сумме 2 500 евро. Церемония награждения проходит на общегородском праздничном мероприятии.
Ранее дважды присвоение почетного звания вызывало разногласия в обществе. В начале 2018 года почетным гражданином города был назван депутат Рийгикогу и городского собрания Валерий Корб. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов, в то время как оппозиция выступала резко против.
Как сообщали СМИ, в 2016 году горсобрание назвало почетным гражданином руководителя ветеранской организации Валерия Тумко, но ранее получивший почетное звание ветеран спорта Ильмар Талусте заявил, что откажется от звания, если почетным гражданином Кохтла-Ярве назовут “человека, отстаивающего интересы России”. В итоге, сам Тумко отказался от звания, посетовав на шумиху, поднятую вокруг его имени.