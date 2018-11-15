Кохтла-Ярве ищет кандидатов на звание почетного гражданина

Как отметила председатель комиссии Светлана Скоробогатова, данный титул присваивается человеку в качестве признания его особо важных заслуг, способствующих развитию и процветанию нашего города.

Право представить одного кандидата на звание почетного гражданина есть у каждого человека. Для этого представляющий должен заполнить анкету на выдвигаемого кандидата и до 15 декабря отправить ее на электронный адрес volikogu@kjlv.ee или обычной почтой по адресу Кескаллее, 19, Кохтла-Ярве, индекс 30395.

Депутатская комиссия по образованию и культуре рассмотрит поступившие предложения и сделает представление Городскому собранию. При возникновении вопросов комиссия имеет право обратиться за получением дополнительной информации к человеку, представляющему кандидата.

В Кохтла-Ярве принято, что почетному гражданину вручается благодарственное письмо и единоразовая денежная премия в сумме 2 500 евро. Церемония награждения проходит на общегородском праздничном мероприятии.

Ранее дважды присвоение почетного звания вызывало разногласия в обществе. В начале 2018 года почетным гражданином города был назван депутат Рийгикогу и городского собрания Валерий Корб. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов, в то время как оппозиция выступала резко против.