На внутренние звонки по ЕС установят новые тарифы

Европейские власти планируют установить максимальную стоимость минуты звонка внутри стран-членов ЕС. Проект уже одобрен Европарламентом, теперь он поступит на рассмотрение Европейского совета, передает Yle.
Цена на звонки внутри Евросоюза не будет превышать 19 центов в минуту. СМС-сообщения не должны стоить более 6 центов. Нововведение должно вступить в силу в середине мая следующего года.
Пока европейским регламентом определяется только стоимость звонка внутри ЕС, если абонент находится в роуминге. Так, например, владелец финской СИМ-карты, находясь в Германии, платит за звонки и сообщения в любую страну Евросоюза столько же, сколько он платил бы, находясь в домашней сети. Таким образом, если тариф предполагает пакет звонков и сообщений или вообще безлимит, то никаких дополнительных расходов не предполагается.
Звонки же из домашней сети на иностранные номера никак не регулируются. В Финляндии их стоимость, если брать исключительно ЕС, варьируется в зависимости от оператора от 12 до 70 центов в минуту.