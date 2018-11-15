На внутренние звонки по ЕС установят новые тарифы

Цена на звонки внутри Евросоюза не будет превышать 19 центов в минуту. СМС-сообщения не должны стоить более 6 центов. Нововведение должно вступить в силу в середине мая следующего года.

Пока европейским регламентом определяется только стоимость звонка внутри ЕС, если абонент находится в роуминге. Так, например, владелец финской СИМ-карты, находясь в Германии, платит за звонки и сообщения в любую страну Евросоюза столько же, сколько он платил бы, находясь в домашней сети. Таким образом, если тариф предполагает пакет звонков и сообщений или вообще безлимит, то никаких дополнительных расходов не предполагается.