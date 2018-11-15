Всемирно известное архитектурное бюро построит в Москве футуристический жилой район

Всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects и российская фирма TPO Pride Architects строят в Москве микрорайон Рублево-Архангельское, рассказывает Inhabitat. Проект называется "Новая Москва".

Так как бюро Zaha Hadid славится своими футуристическими проектами, естественно, что раскинувшийся на 460 гектарах жилой район будет самым эффектным во всем городе.

ФОТО: inhabitat.com

Здесь будут построены жилые и офисные здания, а также развлекательные центры. Ветка метро соединит район с центром, а современнейшие умные технологические решения создатут высокий уровень жизни.

Будет здесь и свое озеро. Много внимания уделят охране окружающей среды.

Предполагается, что в новом районе поселится 66 500 человек. Откроют школы, поликлиники и другие социальные учреждения. Предполагается строительство и 800 000 квадратных метров офисных площадей.

ФОТО: inhabitat.com

Строительство нового жилого района вызвано демографией: за последние 20 лет население столицы РФ с трех миллионов выросло до 12,4 млн человек.

«Рублево-Архангельское получит современную и экономичную жилую среду», - написано в пресс-сообщении бюро Zaha Hadid. По их словам, из микрорайона даже не понадобиться никуда уезжать, настолько комфортно там будет жить и работать. При этом сообщение с остальными частями Москвы будет превосходным.