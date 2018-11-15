Всемирно известное архитектурное бюро построит в Москве футуристический жилой район

Новый район Москвы проектируют всемирно известные архитекторы, сообщает портал Kodustiil.
Всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects и российская фирма TPO Pride Architects строят в Москве микрорайон Рублево-Архангельское, рассказывает Inhabitat. Проект называется "Новая Москва".
Так как бюро Zaha Hadid славится своими футуристическими проектами, естественно, что раскинувшийся на 460 гектарах жилой район будет самым эффектным во всем городе.
Здесь будут построены жилые и офисные здания, а также развлекательные центры. Ветка метро соединит район с центром, а современнейшие умные технологические решения создатут высокий уровень жизни.
Будет здесь и свое озеро. Много внимания уделят охране окружающей среды.
Предполагается, что в новом районе поселится 66 500 человек. Откроют школы, поликлиники и другие социальные учреждения. Предполагается строительство и 800 000 квадратных метров офисных площадей.
Строительство нового жилого района вызвано демографией: за последние 20 лет население столицы РФ с трех миллионов выросло до 12,4 млн человек.
«Рублево-Архангельское получит современную и экономичную жилую среду», - написано в пресс-сообщении бюро Zaha Hadid. По их словам, из микрорайона даже не понадобиться никуда уезжать, настолько комфортно там будет жить и работать. При этом сообщение с остальными частями Москвы будет превосходным.
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