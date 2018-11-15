Новый пеший туристический маршрут в Словении познакомит с Юлийскими Альпами

В апреле 2019 года в Словении официально откроют новую туристическую тропу через Юлийские Альпы под названием Джулиана-Альпа, пишет turizm.ru. Первая часть маршрута стала доступна туристам еще в октябре. К моменту полного запуска его протяженность составит порядка 300 километров. Тропа пройдет через лучшие природные достопримечательности Словении.

Словения. Юлийские Альпы. ФОТО: Wild Wonders of Europe / Zupanc / 1

Создателей маршрута вдохновила популярность тропы Альпе-Адриа, которая ведет путешественников по Австрии, Словении и Италии. Пешеходная тропа Джулиана-Альпа проложена только по Словении, в основном, по отдаленным и сельским районам.

Маршрут начинается на государственной границе между Словенией и Италией в городе Ратече. Дорога разделена на этапы. Она спланированы так, чтобы туристы могли провести ночь в том месте, где начинается или заканчивается этап, а также купить еду и напитки. Некоторые этапы будут начинаться на железнодорожной станции или автобусной остановке, что позволит туристам менять свой маршрут при необходимости.

Тропа пройдет через курорт Кра́ньска-Го́ра, вдоль берегов реки Сава-Долинка, через живописную смотровую площадку Средни-Врх, горные словенские деревни с богатым культурным наследием, холм Святого Петра, откуда открывается один из самых красивых видов на Юлийские Альпы. В конце маршрута туристы вернутся в Ратече.

Пеший маршрут является кульминацией работы, проводимой десятью муниципалитетами в регионе с целью увеличения турпотока и улучшения сотрудничества между местными туристическими организациями в области транспорта, продовольственных услуг и проживания.

Сделать тропу более доступной для туристов позволят автобусные и железнодорожные маршруты, которые соединятся с определенными городами и деревнями близ Джулиана-Альпа. По завершении работ над пешей тропой, организаторы маршрута перейдут к следующему этапу – добавлению велосипедной дорожки.