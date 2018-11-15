«Я убью тебя, сукин сын». Колумбийский фанат пытался застрелить игрока любимой команды

Футболист проживает в городе Хамунди (24 км к югу от Кали). Он ехал домой, но его автомобиль остановил неизвестный мужчина.

«Я доезжал до своей квартиры и услышал, что кто-то стучится в окно машины. Человек с пистолетом был готов застрелить меня. Мне потребовалось две или три секунды, чтобы среагировать, и я нажал на газ. Он просто постучал в окно, наставил на меня пистолет и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».

Игрок считает, что на него напал, вероятно, фанат «Депортиво Кали». «Единственное, что я увидел, - это спортивный костюм «Депортиво Кали». Мой брат и я остались целыми и невредимыми. Такие вещи не должны происходить в футболе», - добавил Кинтеро

Нападавший успел выстрелить в уезжавшее авто и оставил дырку в двери Audi Кинтеро.

Защитник рассказал полиции, что получал угрозы, но, по его словам, это были «нормальные» сообщения, которые футболисты постоянно удаляют из соцсетей.