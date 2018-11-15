«Я убью тебя, сукин сын». Колумбийский фанат пытался застрелить игрока любимой команды

3ащитник «Депортиво Кали» Хуан Себастьян Кинтеро рассказал, что его пытался убить фанат команды, передает sports.ru.
Футболист проживает в городе Хамунди (24 км к югу от Кали). Он ехал домой, но его автомобиль остановил неизвестный мужчина.
«Я доезжал до своей квартиры и услышал, что кто-то стучится в окно машины. Человек с пистолетом был готов застрелить меня. Мне потребовалось две или три секунды, чтобы среагировать, и я нажал на газ. Он просто постучал в окно, наставил на меня пистолет и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».
Игрок считает, что на него напал, вероятно, фанат «Депортиво Кали». «Единственное, что я увидел, - это спортивный костюм «Депортиво Кали». Мой брат и я остались целыми и невредимыми. Такие вещи не должны происходить в футболе», - добавил Кинтеро
Нападавший успел выстрелить в уезжавшее авто и оставил дырку в двери Audi Кинтеро.
Защитник рассказал полиции, что получал угрозы, но, по его словам, это были «нормальные» сообщения, которые футболисты постоянно удаляют из соцсетей.
Преступника пока не нашли. Полиция выясняет, не связано ли нападение на Кинтеро с недавним вылетом «Депортиво Кали» из Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы).