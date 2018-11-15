Калле Лаанет: спецпенсии устарели, но…

«Когда в 1990-х года создали спецпенсии для полицейских, работников прокуратуры и Госконтроля, военнослужащих и остальных, это было продиктовано желанием удержать людей на работе и заманить их в те учреждения, репутация которых после советских времен была на самом низком уровне»,- написал Postimees 14 ноября в своей передовице. Это так, но не совсем, поскольку критиковать сегодня вчерашние решения – нецелесообразно, неразумно и несправедливо.

25-30 лет назад фронт работ стражей порядка был совсем другим. Часто альтернативой получению предложенной взятки для полицейского была не возможность остаться честным человеком, а обоснованный страх за свою жизнь и жизни своих близких. Я не оправдываю тех, кто, возможно, сдался, а хочу напомнить о тех, кто отказался и все же остался при своей должности – в полиции, на границе, в таможне, армии – и спал не только при закрытых дверях и зарешеченных окнах, но и с пистолетом под подушкой. Так было.

Работа как призвание

Определенная подстраховка будущего – было как психологическим, так и чисто практическим признанием серьезности работы стражей порядка. Вопрос не касался напрямую репутации или низких зарплат, речь шла о стабильном заполнении штата, долгосрочном мотивировании, в сбалансированной взаимной договоренности между заказчиком работы, то есть людьми-народом-обществом-государством-чиновниками и исполнителем работы, то есть полицейским-пограничником-таможеником-спасателем-инспектором по охране окружающей среды-солдатом-миссионером.

Когда спецпенсии ввели, я был молодым, но опытным офицером полиции. Мы много обсуждали вопросы мотивации с коллегами, и уже тогда практически единогласно сошлись во мнении, что нельзя мотивировать желание служить деньгами, по крайней мере, это не первичный мотив. Точно также, как деньгами не вытащить кого-то на балетную сцены или в научную лабораторию, не сделать лесником или моряком. Для этого, прежде всего, нужно призвание.

С течением жизни призвание может измениться. Но тем, кто делает для общества исключительно нужную работу, напрягаются и подвергают свои жизни опасности, а также надолго задерживаются на своих должностях, так что накопленный за годы опыт повышает качество работы как их самих, так и всего учреждения, должны иметь возможность в дополнении к получению достойной зарплаты и для иного общественного признания.

Где же тут логика? С одной стороны, я согласен, что со временем спецпенсии исчезнут, а, с другой стороны, оправдываю их выплату. Да, это противоречиво: всегда будет оставаться определенное количество должностей, занимая которые люди рискуют. Плохое не обязательно должно произойти, и будем надеяться, что не произойдет, но если все же – то цена слишком велика: жизнь или здоровье. Участвующие в миссиях солдаты, некоторые формы охраны общественного порядка и спасательная деятельность. Кто еще, в какой степени и так далее – это вопрос дальнейшего обсуждения.