Sony преподнесла владельцам PlayStation неприятный сюрприз

Компания Sony начала рассылать пользователям игровых приставок PlayStation сообщение, затрагивающее владельцев PlayStation 3 — некоторые игровые сервера будут закрыты в январе 2019 года.
Закрытие игровых серверов затрагивает довольно относительно небольшое количество игр, ни одна из которых не может похвастаться большим количеством игроков в настоящее время, пишет ferra.ru.
В письме указываются следующие игры, сервера которых закроют: Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale и Sound Shapes. Закрытие запланировано на полночь по тихоокеанскому времени 31 января 2019 года. После этого пользователи PlayStation 3 не смогут получить доступ к сетевой многопользовательской составляющей этих игр.
Напомним, на днях Sony PlayStation 3 отметила очередной день рождения. 11 ноября 2006 года Sony выпустила PlayStation 3 в Японии, в США консоль поступила в продажу спустя неделю, в Европе – 23 марта 2007, а в России – 20 апреля 2007.