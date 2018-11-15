Sony преподнесла владельцам PlayStation неприятный сюрприз

Закрытие игровых серверов затрагивает довольно относительно небольшое количество игр, ни одна из которых не может похвастаться большим количеством игроков в настоящее время, пишет ferra.ru.

В письме указываются следующие игры, сервера которых закроют: Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale и Sound Shapes. Закрытие запланировано на полночь по тихоокеанскому времени 31 января 2019 года. После этого пользователи PlayStation 3 не смогут получить доступ к сетевой многопользовательской составляющей этих игр.