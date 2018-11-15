История мальчика, чудом избежавшего усыновления, привела к изменению закона

«В любом случае, таких законодательных ляпов, как в случае с маленьким Мартином, которого хотела забрать в свою семью тетя, но сделать этого не смогла, быть не должно, и эта поправка была крайне необходима», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Согласно действовавшему до сих пор закону, право обжаловать решение суда было только у родителей или бабушек-дедушек ребенка, а также у местного самоуправления.

«Если у ребенка нет родителей, как это произошло с Мартином, никто из родственников ребенка или других, близких ему людей, не могут постоять за его права. После внесения поправок в закон в дальнейшем ходатайствовать об опеке смогут и те люди, у которых есть достаточная эмоциональная связь с ребенком», - сказал Рейнсалу.

По словам министра, в случае ребенка трудно определить, кого он хочет назначить своим доверенным лицом. Поэтому в интересах ребенка разумнее, чтобы и у человека, который не является ему родным по крови, была возможность ходатайствовать об опеке: «Например, в ситуации, когда ребенок жил с этим взрослым, или это, например, его крестный».