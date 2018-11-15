История мальчика, чудом избежавшего усыновления, привела к изменению закона

Министерство юстиции существенно расширяет круг людей, которых можно назначить опекунами оставшегося без родителей ребенка. Таким образом, будет устранено узкое место, связанное с правом опеки, пишет Postimees.
«В любом случае, таких законодательных ляпов, как в случае с маленьким Мартином, которого хотела забрать в свою семью тетя, но сделать этого не смогла, быть не должно, и эта поправка была крайне необходима», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Согласно действовавшему до сих пор закону, право обжаловать решение суда было только у родителей или бабушек-дедушек ребенка, а также у местного самоуправления.
«Если у ребенка нет родителей, как это произошло с Мартином, никто из родственников ребенка или других, близких ему людей, не могут постоять за его права. После внесения поправок в закон в дальнейшем ходатайствовать об опеке смогут и те люди, у которых есть достаточная эмоциональная связь с ребенком», - сказал Рейнсалу.
По словам министра, в случае ребенка трудно определить, кого он хочет назначить своим доверенным лицом. Поэтому в интересах ребенка разумнее, чтобы и у человека, который не является ему родным по крови, была возможность ходатайствовать об опеке: «Например, в ситуации, когда ребенок жил с этим взрослым, или это, например, его крестный».
Маленький Мартин почти год жил в опорном доме, который предназначен для временного места остановки. Управа района Мустамяэ пыталась отдать его в чужую семью, в то время как родная тетя мальчика боролась с чиновниками, чтобы получить права на его воспитание.