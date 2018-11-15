“Да, я хочу тебя, и мне никто не нужен”*

Центристы позаимствовали старую идею реформистов

Премьер-министр Юри Ратас заявил на пресс-конференции Коробейника и Соояэра, что план введения потолка для соцналога будет включен в программу Центристской партии.

Одним из главных аргументов в пользу сотрудничества с центристами Андрея Коробейника и Имре Соояэра, недавно вышедших из Партии реформ и подтвердивших, что они будут баллотироваться по списку Центристской партии, было введение потолка для соцналога, который станет одним из основных пунктов их деятельности и, в особенности Коробейника, в случае если они будут избраны по центристскому списку. Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что этот пункт действительно будет включен в программу Центристской партии. По словам Ратаса, пока нет единого понимания того, какая сумма станет потолковой, это пока вопрос дискуссионный. Глав его бюро Танель Кийк уточнил для ERR, что нынешнее предложение – установить потолок соцналога на уровне четырех средних зарплат. Во втором квартале этого года сумма составила бы 5284 евро.

Потолок соцналога много лет стоял на повестке дня у организации предприятий, занятых в экономике услуг. Также его введение поддерживает множество не входящих в организацию предпринимателей, по мнению которых, эстонские налоги на рабочую силу слишком высоки и препятствуют развитию экономики, прежде всего созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Вопрос о потолке соцналога значился и в предвыборной программе Партии реформ, однако потихоньку исчез из нее еще за несколько лет до того, как белки утратили власть в стране. Соцналог, как известно, - это 33-процентный налог, который платит работодатель. В отсутствии потолка соцналога усматривают основное препятствие для создания высокооплачиваемых рабочих мест – чем выше зарплата, тем больше те самые 33% соцналога.

Партии реформ помешал реализовать это обещание страх, что их начнут обвинять в том, что они потворствуют богатым, поскольку, упрощенно говоря, выгоду от этого получат высокооплачиваемые работники. Пока соцналог является налогом для работодателя, из введения потолка извлекут выгоду и предприниматели, создающие высокооплачиваемые рабочие места.

Глава Партии реформ Кая Каллас высказала идею вообще отменить соцналог, однако до сих пор не смогла убедительно объяснить, как можно было бы заполнить огромную дыру в госбюджете, которая неизбежно возникла бы в этом случае. Каллас также заявляла, что с этой идеей Партия реформ на этот раз на выборы не пойдет.

Вилья Кийслер

Андрей Коробейник: программы не совпали

Для меня важны программные пункты, и мне очень приятно, что все они нашли отражение в программе Центристской партии. Я вышел из Партии реформ, поскольку их повестка вообще не совпадала с моей. У меня была надежда, что партия обновится, но она обновилась в совсем другом направлении. В программе Партии реформ нет ни одного либерального экономического обещания.

Имре Соояэр: это сотрудничество

“После 13 лет в Партии реформ я хочу стать независимым и не быть членом ни одной партии. Я не вижу необходимости вступать в партию, если смогу осуществлять свою программу, и, если Центристская партия согласна меня поддержать, я согласен тоже поддержать их программу. Это сотрудничество. Нынешняя программа Центристской партии – самая прогрессивная. Я не просил, и мне не предлагали место представителя при ОЭСР.