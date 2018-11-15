“Да, я хочу тебя, и мне никто не нужен”*

Вчера бывшие реформисты Имре Соояэр и Андрей Коробейник, цитируя рэпера Nublu, сообщили о своих дальнейших планах. Еще одна строчка из Nublu, вынесенная в заголовок, прекрасно описывает суть этих планов – оба хотят весной обратно в Рийгикогу, но надеются, что для этого не придется вступать ни в одну партию. Теперь оба решили, что для достижения этой цели обоим нужны места в избирательном списке Центристской партии, пишет Postimees.
Хотя оба подчеркнули, что их побуждает к такому выбору программа и мировоззрение, прежние высказывания обоих и визиты к сразу нескольким партиям свидетельствуют, что цель проста – попасть в парламент. Всего пару месяцев назад Коробейник назвал программу Центристской партии бессодержательной. «Программа Центристской партии совершенно бессмысленна – содержания нет и не будет, - сказал он в конце сентября в передаче «Otse Postimehest».
Плохие позиции
Известно, что обоих беспокоили предложенные Партией реформ позиции в избирательных списках. Несколько источников подтвердили Postimees, что Коробейник хотел прежде всего первый номер по Ида-Вирумаа, а если это было невозможно, то высокое место в Пярну. Однако после местных выборов его лыжня пересеклась с тамошним влиятельным реформистом Тоомасом Кивимяги, а теперь у белок в Пярну в первых рядах есть и бывший член «Отечества» Аннели Аккерманн. Коробейник заявил, однако, что для него важна программа, а не место в списке.
Соояэр мог бы получить в списке реформистов по Кесклинну 5-7-е место, но либо его это не удовлетворило, либо его вовремя не успели застолбить. “Поскольку мы независимые кандидаты, вопрос о том, какие будут кандидаты и места, будет решать правление Центристской партии, - сказал вчера Соояэр. – Но это не тема номер 1, какое место я получу”.
И Коробейник, и Соояэр подтвердили, что вели переговоры еще с несколькими партиями. Переговоры велись и с социал-демократами, но их рейтинг, который в этом году колеблется между 10 и 14%, означает, что для того, чтобы точно пройти в Рийгикогу, в списке надо быть значительно выше. Оба успели сходить пообщаться и к «Ээсти 200 и поинтересоваться своими возможностями у компании, еще находившейся тогда в стадии политического движения. Но в только что созданной партии, понятно, невозможно получить никаких гарантий.
Так они и пришли к соглашению с Центристской партией. Коробейник будет баллотироваться в Ласнамяэ, Соояэр – в Кесклинне. В этих округах Центристская партия получит много мандатов. Часть баллотирующихся руководителей города в Рийгикогу не пойдет, а если Центристская партия попадет в правительство, некоторые уйдут в министры. Таким образом хорошие возможности есть и у тех, кто не входит в первую тройку избирательных списков. Важно и то, какое место они получат в общем списке Центристской партии. Если оно в первой двадцатке, то возможности попасть в парламент очень хороши.
Центристская партия улучшила репутацию
И Коробейник, и Соояэр заявили вчера, что именно Центристская партия оказалась наиболее готовой принять в свою программу их идеи. Например, в программу Центристской партии войдет обещание, что выдавать серые паспорта больше не будут. Коробейник много говорил о необходимости отмены серых паспортов, но в Партии реформ это не нашло достаточно понимания. Председатель Центристской партии Юри Ратас подтвердил, что поддерживает предложенную Коробйником и Соояэром идею введения потолка соцналога.
Для Центристской партии объединение с Коробейником и Соояэром – несомненно, удачный шаг, в первую очередь в плане репутации. Центристская партия показала избирателям Партии реформ, что даже члены партии белок готовы к ним перейти, то есть – почему бы и избирателям Партии реформ не сделать выбор в пользу Центристской партии? К тому же каждое новое имя способно заменить политиков времен Эдгара Сависаара.
Но это может и вызвать проблемы, поскольку, если Соояэр и Коробейник получат слишком высокие места в списках, это разозлит тех ценристов, которым из-за этого придется потесниться.
Вопрос в том, может ли Центристская партия позволить себе в новом созыве двух депутатов, не являющихся членами партии. Классическое соглашение в таких случаях – что если они будут избраны, им придется вступить в Центристскую партию.
Небольшую имиджевую победу, на самом деле, одержала и Партия реформ. Теперь, когда Коробейник и Соояэр будут критиковать Партию реформ за недостаток либерализма, они будут делать это не просто как бывшие члены партии, а как политики, ударившие по рукам с Центристской партией, которая и так постоянно критикует Партию реформ.
* Цитата из песни Nublu «2 Quick Start»
Центристы позаимствовали старую идею реформистов
Премьер-министр Юри Ратас заявил на пресс-конференции Коробейника и Соояэра, что план введения потолка для соцналога будет включен в программу Центристской партии.
Одним из главных аргументов в пользу сотрудничества с центристами Андрея Коробейника и Имре Соояэра, недавно вышедших из Партии реформ и подтвердивших, что они будут баллотироваться по списку Центристской партии, было введение потолка для соцналога, который станет одним из основных пунктов их деятельности и, в особенности Коробейника, в случае если они будут избраны по центристскому списку. Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что этот пункт действительно будет включен в программу Центристской партии. По словам Ратаса, пока нет единого понимания того, какая сумма станет потолковой, это пока вопрос дискуссионный. Глав его бюро Танель Кийк уточнил для ERR, что нынешнее предложение – установить потолок соцналога на уровне четырех средних зарплат. Во втором квартале этого года сумма составила бы 5284 евро.
Потолок соцналога много лет стоял на повестке дня у организации предприятий, занятых в экономике услуг. Также его введение поддерживает множество не входящих в организацию предпринимателей, по мнению которых, эстонские налоги на рабочую силу слишком высоки и препятствуют развитию экономики, прежде всего созданию высокооплачиваемых рабочих мест.
Вопрос о потолке соцналога значился и в предвыборной программе Партии реформ, однако потихоньку исчез из нее еще за несколько лет до того, как белки утратили власть в стране. Соцналог, как известно, - это 33-процентный налог, который платит работодатель. В отсутствии потолка соцналога усматривают основное препятствие для создания высокооплачиваемых рабочих мест – чем выше зарплата, тем больше те самые 33% соцналога.
Партии реформ помешал реализовать это обещание страх, что их начнут обвинять в том, что они потворствуют богатым, поскольку, упрощенно говоря, выгоду от этого получат высокооплачиваемые работники. Пока соцналог является налогом для работодателя, из введения потолка извлекут выгоду и предприниматели, создающие высокооплачиваемые рабочие места.
Глава Партии реформ Кая Каллас высказала идею вообще отменить соцналог, однако до сих пор не смогла убедительно объяснить, как можно было бы заполнить огромную дыру в госбюджете, которая неизбежно возникла бы в этом случае. Каллас также заявляла, что с этой идеей Партия реформ на этот раз на выборы не пойдет.
Вилья Кийслер
Андрей Коробейник: программы не совпали
Для меня важны программные пункты, и мне очень приятно, что все они нашли отражение в программе Центристской партии. Я вышел из Партии реформ, поскольку их повестка вообще не совпадала с моей. У меня была надежда, что партия обновится, но она обновилась в совсем другом направлении. В программе Партии реформ нет ни одного либерального экономического обещания.
Имре Соояэр: это сотрудничество
“После 13 лет в Партии реформ я хочу стать независимым и не быть членом ни одной партии. Я не вижу необходимости вступать в партию, если смогу осуществлять свою программу, и, если Центристская партия согласна меня поддержать, я согласен тоже поддержать их программу. Это сотрудничество. Нынешняя программа Центристской партии – самая прогрессивная. Я не просил, и мне не предлагали место представителя при ОЭСР.