Как следовало из жалоб клиентов, операторы связи в случае досрочного прекращения договора или замены пакета требовали необоснованно большие договорные штрафы. Кроме того, в некоторых случаях клиенты, купившие телефон в рассрочку, из-за одностороннего изменения договора со стороны продавца (например, из-за повышения стоимости услуг) при расторжении договора были вынуждены выкупать телефон сразу по полной цене и теряли скидку.

В Департаменте защиты прав потребителя поясняют: в случае нарушения обязательств, предусмотренных типовыми условиями, требуемый договорной штраф не может быть необоснованно большим. Операторы связи применяли договорные штрафы с фиксированной суммой, которую было необходимо уплатить единовременно, независимо от того, когда расторгали договор. Например, клиенту пришлось заплатить большой штраф за то, что он расторг договор за месяц до истечения его срока. По оценке департамента, договорной штраф необоснованно велик в том случае, если он значительно превышает сумму реального ущерба и не учитывает, в какой мере потребитель со своей стороны выполнил договор.

Поскольку срочный договор заключается при получении скидки на услугу или устройство, при вычислении ущерба и суммы договорного штрафа необходимо учитывать скидку, которую получил потребитель. Кроме того, важно учитывать и то, в какой мере клиент со своей стороны выполнил договор.

Поэтому, например, в случае скидки на услугу был бы разумен договорной штраф, который бы увеличивался в первой половине договора, поскольку с каждым месяцем сумма потребленной скидки увеличивается, и уменьшался бы во второй половине договора, потому что учитывалось бы и оставшееся время до истечения срока договора и то, в какой мере клиент выполнил договор. В случае скидки на устройство потребитель мог бы сразу получить всю скидку, вследствие чего выплачиваемый вначале договорной штраф был бы больше.