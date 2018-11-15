Эстония проиграла в Европейском суде спор о «сахарном штрафе»

«Европейский суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу», - говорится в принятом в четверг в Люксембурге решении. Судебные издержки несет эстонское государство.

Эстония поданной в июне прошлого года апелляцией обжаловала принятое в марте 2017 года решение Европейского суда, оставившего без рассмотрения поданный в 2015 году иск Эстонии против ЕС о возврате 34,3 млн евро переплаченного штрафа за чрезмерный запас сахара на складе.

Эстония при вступлении в ЕС должна была уплатить так называемый штраф за чрезмерные запасы разных товаров на складе. Спор о чрезмерном складском запасе сахара возник в связи с сомнениями в том, что еврокомиссия придерживалась обязательства гарантировать публикацию в официальном журнале ЕС соответствующих правовых актов на эстонском языке в день вступления.

Поскольку Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение еврокомиссии об определении чрезмерных запасов иной, чем сахар, сельскохозяйственной продукции, еврокомиссия к концу 2012 года вернула Эстонии 6,6 млн евро, выплаченных в бюджет ЕС.

Ссылаясь на то же решение, Эстония ходатайствовала также о возврате 34,3 млн евро за чрезмерные запасы сахара. Еврокомиссия сообщила в декабре 2014 года, что не удовлетворит ходатайство Эстонии. Вслед за этим Эстония обратилась в Европейский суд.

Одним из серьезных аргументов, опираясь на которые суд высшей инстанции ЕС не стал в прошлом году рассматривать иск, было то обстоятельство, что решения суда за 2012 год не сочли новыми или важными обстоятельствами. В своей апелляционной жалобе Эстония в том числе отметила, что эта позиция является ошибочной и что на самом деле обстоятельства изменились. В своем новом решении Европейский суд отметил, что первоначальное обоснование является верным.