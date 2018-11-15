"Так же, как и наличие дома у подростков книг влияет на его духовное развитие, так и у привычки двигаться у детей и подростоков неоценимая роль. Каждодневная рутина родителей заканчивается вечером перед телевизором или, по меньшей мере, пару раз в неделю предпринимаются совместные походы, пробежки , прогулки?" - спросила президент, добавив, что именно пример родителей является тем показателем, как дети, вырастая, заботятся о своем здоровье и какой станет Больничная касса в будущем в плане расходов, которые можно сэкономить, если вести здровой образ жизни.

Президент Кальюлайд говорила о роли государства в укоренении привычки двигаться и привела в пример Исландию, где вследствие малочисленности населения каждый ребенок на счеты и всех детей развивают таким образом, что ни у кого привычка двигаться или интерес к спорту не пропадает. К тому же самоуправления нашли такую модель, при которой ни один спортхолл или площадка для детей в свбодное от соревнований время не закрыта.

"Если мы в Эстонии запираем на замок свои только что построеные спортсооружение и вследствие этого, например, отменяется дружеская игра в баскетбол, которая сорвется из-за того, что спортхолл закрыт на замок, то нет надежды на то, хто привычка двигаться укоренится у населения, не говоря о том, что не появятся у нас новые Тийты Сокки, Герды Кантеры или Рагнары Клаваны" - объяснила президент.

"Чем больше детей и молодежи активно двигаются и находят себе оодходящий вид спорта, тем больше шансов, что в будущем мы получим новых чемпионов мира и Олимпиад. Спорт высоких достижений есть и бдет визитной карточкой Эстонии на мировой карте, представляя Эстонию самым лучшим образом" - добавила президент Кальюлайд.