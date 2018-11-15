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Несмотря на то, что в наше время организовать в офисе быструю, качественную и безопасную WiFi-сеть можно за десяток евро в месяц, целый ряд предприятий по-прежнему зависит от сетевых и интернет-решений, которые подвергают опасности их деятельность, пишет Райго Неудорф в техноблоге Digitark.

Практика Telia показывает, что довольно значительное количество эстонских фирм сознательно или неосознанно вступают в зону риска, когда при выборе сетевых решений исходят из принципа «установить и забыть».

«С точки зрения бизнес-клиента, речь может идти о серьезной проблеме, ведь нередки ситуации, когда руководитель фирмы или его собственник просит кого-то из знакомых установить сетевые устройства или запустить веб-страницу, которые потом никто не обслуживает, о них просто забывают», – отмечает руководитель сферы рисков и решений в области безопасности Айгар Кяйс.