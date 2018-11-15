Чт, 15.11.2018
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Рейд на предприятиях выявил нелегальных работников

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Стройка. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Пограничники совместно со специалистами инспекции по труду проверили в среду соответствие штатов нескольких тартуских предприятий требованиям регистрации и выявили нелегальных работников. Всего было проверено восемь юридических и 38 физических лиц различных национальностей.

В ходе проверки было установлено, что четверо граждан Беларуси и трое граждан Украины не зарегистрировались в полиции для кратковременной работы, как это предписывается требованиями. Всем им назначены денежные взыскания в рамках дела о проступке.

В ходе проверки также было выявлено, что у двоих из этих работников отсутствовало законное основание находиться в стране, им выписаны штрафы и сделано предписание с указанием срока добровольно покинуть страну.

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