Рейд на предприятиях выявил нелегальных работников
15 ноября 2018, 13:00
Пограничники совместно со специалистами инспекции по труду проверили в среду соответствие штатов нескольких тартуских предприятий требованиям регистрации и выявили нелегальных работников. Всего было проверено восемь юридических и 38 физических лиц различных национальностей.
В ходе проверки было установлено, что четверо граждан Беларуси и трое граждан Украины не зарегистрировались в полиции для кратковременной работы, как это предписывается требованиями. Всем им назначены денежные взыскания в рамках дела о проступке.
В ходе проверки также было выявлено, что у двоих из этих работников отсутствовало законное основание находиться в стране, им выписаны штрафы и сделано предписание с указанием срока добровольно покинуть страну.