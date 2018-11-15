Чт, 15.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Читатель: почему символ ЭР100 так похож на логотип известного производителя скейтбордов?

Читатель: почему символ ЭР100 так похож на логотип известного производителя скейтбордов?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотипы EV100 и Plan B.

ФОТО: скриншот

«Не видел, чтобы эта тема поднималась в СМИ. Скажите, а это нормально, что созданный к столетию Эстонской Республики символ так сильно похож на логотип известного производителя скейтбордов Plan B? Как так вышло?» - написал в редакцию Rus.Postimees читатель.

Согласно данным сайта ev100.ee, для разработки визуальной идентичности 100-летнего юбилея Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете ЕС 25 июля 2016 года был объявлен творческий конкурс, который выиграл проект Aastasada ja tasakaal («Столетие и равновесие») компании Identity.

Логотип ЭР100 «Aastasada» символизирует сто лет самостоятельности и прочитывается как два числа: 18 и 100. Задача логотипа и визуальной идентичности ЭР100 – создать единую систему символов, которая помогла бы выделить мероприятия и инициативы ЭР100 среди прочих аналогичных.

Портал Rus.Postimees обратился за комментариями к команде, отвечавшей за создание логотипа.

Американская компания Plan B, занимающаяся производством скейтбордов, была основана в 1991 году в Коста-Меса (Калифорния).

Логотип компании Plan B.

ФОТО: скриншот

Читать также

Актуально

НАВЕРХ