Читатель: почему символ ЭР100 так похож на логотип известного производителя скейтбордов?

«Не видел, чтобы эта тема поднималась в СМИ. Скажите, а это нормально, что созданный к столетию Эстонской Республики символ так сильно похож на логотип известного производителя скейтбордов Plan B? Как так вышло?» - написал в редакцию Rus.Postimees читатель.
Согласно данным сайта ev100.ee, для разработки визуальной идентичности 100-летнего юбилея Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете ЕС 25 июля 2016 года был объявлен творческий конкурс, который выиграл проект Aastasada ja tasakaal («Столетие и равновесие») компании Identity.
Логотип ЭР100 «Aastasada» символизирует сто лет самостоятельности и прочитывается как два числа: 18 и 100. Задача логотипа и визуальной идентичности ЭР100 – создать единую систему символов, которая помогла бы выделить мероприятия и инициативы ЭР100 среди прочих аналогичных.
Портал Rus.Postimees обратился за комментариями к команде, отвечавшей за создание логотипа.
Американская компания Plan B, занимающаяся производством скейтбордов, была основана в 1991 году в Коста-Меса (Калифорния).