Читатель: почему символ ЭР100 так похож на логотип известного производителя скейтбордов?

«Не видел, чтобы эта тема поднималась в СМИ. Скажите, а это нормально, что созданный к столетию Эстонской Республики символ так сильно похож на логотип известного производителя скейтбордов Plan B? Как так вышло?» - написал в редакцию Rus.Postimees читатель.