Олег Осиновский приостановил гигантскую сделку Eesti Energia

Таллиннский административный суд в ответ на жалобу фирмы Олега Осиновского Skinest Energia приостановил решение Департамента конкуренции, по которому Eesti Energia было разрешено приобрести Nelja Energia.
Департамент конкуренции после несколько месяцев раздумий 6 ноября, наконец, дал свое благословение Eesti Energia на покупку принадлежавшей норвежцам фирмы, производящей возобновляемую энергию, Nelja Energia. Латвийский и литовский регуляторы дали зеленый свет уже давно. Цена сделки составила 290 миллионов евро.
Однако теперь процесс остановлен, поскольку фирма Олега Осиновского Skinest Energia несколькими днями спустя подала в Таллиннский административный суд жалобу с требованием отменить решение Департамента конкуренции и постановить, что слияние Eesti Energia с Enefit Green и Nelja Energia запрещено. В качестве альтернативы Skinest Energia требует, чтобы Департамент конкуренции принял новое решение, которым объединение компаний было бы запрещено, или же Департамент конкуренции продолжил бы рассматривать дело о слиянии Enefit Green AS с Nelja Energia AS.
Вместе с жалобой фирма Осиновского подала также ходатайство о первичной правовой защите, в котром просит незамедлительно приостановить действие решения Департамента конкуренции и запретить слияние Enefit Green и Nelja Energia, пока не будет принято судебное решение, которое покончит с рассмотрением этого вопроса.
“Суд приостановил постановлением от 8 ноября действие решения Департамента конкуренции и запретил вступление в силу слияния Enefit Green AS и Nelja Energia до 10 декабря.
Суд предоставил Департаменту конкуренции срок для выражения своей позиции относительно обоснованности ходатайства о первичной правовой защите до 19 ноября. К этому же сроку Enefit Green AS и Nelja Energia AS могут представить свою точку зрения относительно ходатайства о первичной правовой защите”, - сообщила пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.
По прошествии этого срока суд вынесет постановление, которым будет решено, будет ли жалоба принята к рассмотрению и каков будет дальнейший ход производства.