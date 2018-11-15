Олег Осиновский приостановил гигантскую сделку Eesti Energia

Департамент конкуренции после несколько месяцев раздумий 6 ноября, наконец, дал свое благословение Eesti Energia на покупку принадлежавшей норвежцам фирмы, производящей возобновляемую энергию, Nelja Energia. Латвийский и литовский регуляторы дали зеленый свет уже давно. Цена сделки составила 290 миллионов евро.

Однако теперь процесс остановлен, поскольку фирма Олега Осиновского Skinest Energia несколькими днями спустя подала в Таллиннский административный суд жалобу с требованием отменить решение Департамента конкуренции и постановить, что слияние Eesti Energia с Enefit Green и Nelja Energia запрещено. В качестве альтернативы Skinest Energia требует, чтобы Департамент конкуренции принял новое решение, которым объединение компаний было бы запрещено, или же Департамент конкуренции продолжил бы рассматривать дело о слиянии Enefit Green AS с Nelja Energia AS.

Вместе с жалобой фирма Осиновского подала также ходатайство о первичной правовой защите, в котром просит незамедлительно приостановить действие решения Департамента конкуренции и запретить слияние Enefit Green и Nelja Energia, пока не будет принято судебное решение, которое покончит с рассмотрением этого вопроса.

“Суд приостановил постановлением от 8 ноября действие решения Департамента конкуренции и запретил вступление в силу слияния Enefit Green AS и Nelja Energia до 10 декабря.

Суд предоставил Департаменту конкуренции срок для выражения своей позиции относительно обоснованности ходатайства о первичной правовой защите до 19 ноября. К этому же сроку Enefit Green AS и Nelja Energia AS могут представить свою точку зрения относительно ходатайства о первичной правовой защите”, - сообщила пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.