Последний сезон лыжного короля?

В последние годы норвежец, прозванный в свое время российскими болельщиками "Утюгом" за непобедимость, сталкивается с различными проблемами, как спортивными: травмы, болезни, так и далекими от спорта: пьяная езда за рулем автомобиля. 32-летний норвежец заявил СМИ, что его тело больше не может выдерживать спортиввных нагрузок: "Если телу уже все равно, значит это знак, что пора на покой," - признался Нортуг - Какой процент дам, что я дальше буду соревноваться? Один."

На следующей неделе стартует очередной Кубок мира и первый этап пройдет в финской Руке, но Нортуг там не участвует: "Я даже туда и не собирался. Там не место для шуток, да и вообще, для меня отбор на ЧМ в Австрию будет также очень сложным,"-мрачно заметил Нортуг.