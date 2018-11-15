Министр финансов: интересы Евгения Осиновского в области энергетики непрозрачны

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский на вчерашней энергетической годовой конференции раскритиковал Eesti Energia и Министерство финансов, сказав, что государственная фирма диктует законотворцам, что они должны делать. Кроме того, Осиновский сказал, что роль компании нужно существенно сократить, а Elektrilevi вывести за пределы концерна: «В целом государственное предприятие не должно заниматься развитием восстановляемой энергии».

Министр финансов Тоомас Тынисте, в ответ Осиновскому, резко сказал, что все, что зарабатывает Eesti Energia, принадлежит государству и через него всем нам: «То, чьи интересы в области энергетики представляет Социал-демократическая партия и Евгений Осиновский далеко не так прозрачно».

Спору поддает жару то обстоятельство, что фирма Enefit Green, входящая в состав Eesti Energia, недавно получила разрешение на покупку предприятия восстанавливамой энергии Nelja Energia, но решение остановили 8 ноября, когда предприятие Олега Осиновского Skinest Energia подало в Таллиннский административный суд жалобу на решение Департамента конкуренции. Таким образом, слияние предприятий остановлено до 10 декабря.

«Социал-демократическая партия последовательно стояла за то, чтобы Eesti Energia производила восстанавливаемую энергию на Нарвских электростанциях из древесины, поэтому все потребители электричества Эстонии должны платить за восстанавливую энергию слишком высокую плату. Также эта партия хочет, чтобы Eesti Energia отказалась от сланцевой энергетики, и хочет отделить электросети от Eesti Energia. По большому счету это касается всей компании, - сказал Тынисте в ответ Евгению Осиновскому. – Уничтожение крупнейшего предприятия, принадлежащего налогоплательщику – это ущербный план, направленный напрямую против налогоплательщика».

Сейчас в стадии подготовки находится открытая эмиссия акций Enefit Green: «Мы готовы обсудить и то, как еще можно было бы управлять электросетью в условиях плотной конкуренции, и по этой теме в Министерстве экономики и коммуникаций сейчас проводится заказанный анализ. Конечно, мы не согласны с тем, чтобы сделать подарок неизвестно кому за счет крупнейшего по многим параметрам предприятия Эстонии».

И руководитель по связям с общественностью Eesti Energia Моника Вийдул ответила на критику Осиновского, что в последние годы предприятие последовательно работало для того, чтобы его деятельность была прозрачной, придерживались правил хорошего тона в управлении фирмы: «Предприятию очень четко объяснено, чего от него ждет собственник, также в июне наш совет утвердил обновленную стратегию, которая устанавливает цели до 2022 года. Стратегия Eesti Energia поддерживает достижение целей, поставленных в плане развития энергетической экономики (ENMAK). Причем, составление ENMAK, было очень прозрачным процессом, к которому под руководством Министерства экономики и коммуникаций были привлечены все заинтересованные стороны».

Крупная сделка Eesti Energia остановлена

Предприятие Олега Осиновского Skinest Energia подало в Таллиннский административный суд жалобу с требованием аннулировать решение Департамента конкуренции и признать, что объединение предприятий Enefit Green (водит в состав Eesti Energia) и Nelja Energia должно быть запрещено. В качестве альтернативы Skinest Energia просит, чтобы Департамент конкуренции вынес новое решение, которым было бы запрещено слияние предприятий, или, еще один вариант, обязать Департамент конкуренции продолжит производство по объединению Enefit Green AS и Nelja Energia AS.