Полицейский из Эстонии притворился девочкой в Facebook и поймал педофила

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Сидлетского в том, что весной этого года он пытался соблазнить девочку, отправляя ей в Facebook приватные сообщения на сексуальные темы, и просил прислать ему обнаженные фотографии. Кроме того, он отправлял девочке собственные фото и видео порнографического содержания, пишет Postimees.

«Преступление не было доведено до конца, потому что на самом деле молодой человек общался на сексуальные темы не с ребенком, а с полицейским», - сообщила руководившая досудебным производством окружной прокурор Энели Лауритс. Кроме того, Сидлетского обвиняют в том, что он вступил в половые сношения с 13-летней девочкой, пообещав ей за это электронную сигарету, которую, как он знал, ребенок хотел получить.

Также в ходе расследования подтвердился тот факт, что обвиняемый хранил в интернете две фотографии и десять видео порнографического содержания, на которых была изображена 14-летняя девочка.

Досудебное производство вела группа Пыхьяской префектуры по борьбе с преступлениями сексуального характера и по защите детей. Обвиняемый находится под арестом с 25 мая этого года.

По словам окружного прокурора Энели Лауритс, дети очень активно общаются в интернете и не боятся контакта с чужими людьми, потому что общение в интернете кажется им безопасным.

«Взрослые, которые начинают общаться с детьми с целью их соблазнить, делают это с помощью крайне умелых манипуляций - они заманивают, делают комплименты, обещают купить вещи, на которые у ребенка нет денег, и вообще хотят создать доверительные отношения, которые не вызывают у ребенка чувства опасности. Полиция активно действует в интернете, чтобы выявить этих людей, но и на каждом из родителей лежит обязанность предостеречь своих детей от опасностей, заметить изменения в поведении ребенка и проявить интерес к его действиям в интернете», - подчеркнула Лауритс.