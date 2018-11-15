Видео с камеры наблюдения: просьба поделиться мороженым привела к стрельбе в центре Таллинна

Участники произошедшего и очевидцы помнят начало конфликта по-разному, но просьба довела до конфликта, который закончился дракой и стрельбой. Все развитие событий записала установленная на соседнем здании камера наблюдения.

В начале видео запечатлено, как Таави Сынаялг с другом идет со стороны магазина Westman и двигается по пешеходному переходу перед Cafe VS. У них возникает конфликт со стоящей перед баром компанией молодых людей и начинается драка. После драки Сынаялг идет к припаркованному перед бару автомобилю Toyota Land Cruiser, достает из него пистолет и стреляет одному молодому человеку в левое плечо. Во время стрельбы видно, как идущие по улице люди испуганно бегут к дверям зданий и ищут убежища. В то же время один из компании молодых людей со всех ног перебегает через Пярнуское шоссе и пропадает в направлении улицы Сюда.

После выстрела на видео запечатлено, как раненный наклонился и пытается укрыться за такси. В конце Сынаялг возвращается к своему автомобилю и кидает оружие внутрь.

На стрельбу отреагировали сразу пять полицейских патрулей. Сынаялга задерживают и сажают в полицейский автобус. В то же время медики скорой помощи занимаются жертвой.

Что точно произошло в то утро субботы в центре города не озвучивалось на суде, поскольку Сынаялг получил наказание в рамках договорного производства. На произошедшее пролила свет запись камеры наблюдения с соседнего дома.

Безусловно, этот конфликт остался в памяти у многих случайных прохожих, поскольку в это время на Пярнуском шоссе уже было много людей, которые, услышав выстрел, в ужасе побежали искать убежища в домах.

В развязывании драки сыграл свою роль и алкоголь, поскольку стороны конфликта признали, что употребляли алкогольные напитки. Позднее экспертиза установила, что Таави Сынаялга употреблял и кокаин.