Картина дня: открытие Гонсиори, стрельба из-за мороженого и убийство под Таллинном

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Сегодня открылась улица Гонсиори: как правильно двигаться по полосе с реверсивным движением?
В четверг, 15 ноября, после продолжительного ремонта для движения транспорта открылась улица Гонсиори. Поскольку теперь на ней есть полоса с реверсивным движением, Таллиннский транспортный департамент решил напомнить автомобилистам, как по ней следует ездить. Читать далее...
Видео с камеры наблюдения: просьба поделиться мороженым привела к стрельбе в центре Таллинна
В центре Таллинна утром 30 июня разгоревшийся между Таави Сынаялгом и компанией молодых людей конфликт, который привел к стрельбе, начался перед баром VS на Пярнуском шоссе, когда один из молодых людей попросил у Сынаялга откусить его мороженое. Читать далее...
Луч света привел к поимке литовского угонщика
Около трех часов ночи живущий в тартуском районе Таммелинн Мярт Вагур единственный в доме не спал, когда лучш света карманного фонарика, полоснувший по окну комнаты, привлек его внимание к бродившему по двору постороннему человеку, который явно интересовался принадлежащим семье Мярта джипом BMW. Читать далее...
Олег Осиновский приостановил гигантскую сделку Eesti Energia
Таллиннский административный суд в ответ на жалобу фирмы Олега Осиновского Skinest Energia приостановил решение Департамента конкуренции, по которому Eesti Energia было разрешено приобрести Nelja Energia. Читать далее...
Министр финансов: интересы Евгения Осиновского в области энергетики непрозрачны
Министр финансов Тоомас Тынисте, комментируя критику Евгения Осиновского в адрес Eesti Energia, сказал, что интересы социал-демократа в области энергетики непрозрачны. Читать далее...
Под Таллинном убита молодая женщина
Суд на два месяца арестовал 25-летнего жителя Сауэ, который по неустановленным пока причинам задушил свою 28-летнюю знакомую, сообщила пресс-служба прокуратуры. Читать далее...
Внимание, розыск! Из таллиннской психбольницы сбежал 30-летний мужчина
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 30-летнего Хейнриха, который вчера вечером покинул находящуюся в Таллинне психиатрическую больницу в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Читать далее...
"Стучал во все двери и окна": жильцы нескольких домов чудом спаслись от смерти
Если бы маленький мальчик из Раэкюла случайно не проснулся позавчера ночью, могла произойти трагедия. Читать далее...
Департамент прижал к стене эстонских операторов связи
Департамент защиты прав потребителей провел проверку в отношении операторов связи Telia Eesti, Tele2 Eesti, Elisa Eesti, STV и Levikom Eesti и установил, что предприятия выдвигали условия, наносящие их клиентам необоснованный ущерб. Сейчас операторы связи ввели соответствующие поправки. Читать далее...
"Ээсти 200" рванула вверх за счет социал-демократов
В ноябре поддержка регистрирующейся партии «Ээсти-200» существенно превысила избирательный барьер и приближается к уровню утратившей популярность Социал-демократической партии (СДПЭ), показывают результаты опроса, проведенного по заказу BNS и Postimees фирмой Kantar Emor. Читать далее...
Британское правительство одобрило проект соглашения по Брекзиту
Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета. Читать далее...