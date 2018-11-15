Картина дня: открытие Гонсиори, стрельба из-за мороженого и убийство под Таллинном

Сегодня открылась улица Гонсиори: как правильно двигаться по полосе с реверсивным движением?

В четверг, 15 ноября, после продолжительного ремонта для движения транспорта открылась улица Гонсиори. Поскольку теперь на ней есть полоса с реверсивным движением, Таллиннский транспортный департамент решил напомнить автомобилистам, как по ней следует ездить. Читать далее...

Видео с камеры наблюдения: просьба поделиться мороженым привела к стрельбе в центре Таллинна

В центре Таллинна утром 30 июня разгоревшийся между Таави Сынаялгом и компанией молодых людей конфликт, который привел к стрельбе, начался перед баром VS на Пярнуском шоссе, когда один из молодых людей попросил у Сынаялга откусить его мороженое. Читать далее...

Луч света привел к поимке литовского угонщика

Около трех часов ночи живущий в тартуском районе Таммелинн Мярт Вагур единственный в доме не спал, когда лучш света карманного фонарика, полоснувший по окну комнаты, привлек его внимание к бродившему по двору постороннему человеку, который явно интересовался принадлежащим семье Мярта джипом BMW. Читать далее...

Олег Осиновский приостановил гигантскую сделку Eesti Energia

Таллиннский административный суд в ответ на жалобу фирмы Олега Осиновского Skinest Energia приостановил решение Департамента конкуренции, по которому Eesti Energia было разрешено приобрести Nelja Energia. Читать далее...

Министр финансов: интересы Евгения Осиновского в области энергетики непрозрачны

Министр финансов Тоомас Тынисте, комментируя критику Евгения Осиновского в адрес Eesti Energia, сказал, что интересы социал-демократа в области энергетики непрозрачны. Читать далее...

Под Таллинном убита молодая женщина

Суд на два месяца арестовал 25-летнего жителя Сауэ, который по неустановленным пока причинам задушил свою 28-летнюю знакомую, сообщила пресс-служба прокуратуры. Читать далее...

Внимание, розыск! Из таллиннской психбольницы сбежал 30-летний мужчина

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 30-летнего Хейнриха, который вчера вечером покинул находящуюся в Таллинне психиатрическую больницу в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Читать далее...

"Стучал во все двери и окна": жильцы нескольких домов чудом спаслись от смерти

Если бы маленький мальчик из Раэкюла случайно не проснулся позавчера ночью, могла произойти трагедия. Читать далее...

Департамент прижал к стене эстонских операторов связи

Департамент защиты прав потребителей провел проверку в отношении операторов связи Telia Eesti, Tele2 Eesti, Elisa Eesti, STV и Levikom Eesti и установил, что предприятия выдвигали условия, наносящие их клиентам необоснованный ущерб. Сейчас операторы связи ввели соответствующие поправки. Читать далее...

"Ээсти 200" рванула вверх за счет социал-демократов

В ноябре поддержка регистрирующейся партии «Ээсти-200» существенно превысила избирательный барьер и приближается к уровню утратившей популярность Социал-демократической партии (СДПЭ), показывают результаты опроса, проведенного по заказу BNS и Postimees фирмой Kantar Emor. Читать далее...

Британское правительство одобрило проект соглашения по Брекзиту