"Левадия" продлила контракт с Кругловым и желает видеть больше молодежи

Тренер "Левадии", Александар Рогич заявил, что в прошедшем сезоне, особую радость доставил прогресс молодежи. Именно на них будет сделана ставка в будущем: "Прошедший сезон принес много позитивных вещей. Мне, как тренеру, очень важно, что у нас в клубе создана отлаженная структура и система, которые и обеспечат нам достижение поставленных целей. После четерехлетнего перерыва мы завоевали сразу два трофея: кубок и суперкубок. Многие игроки "Левадии" показали в прошлом сезоне свою лучшую статистику. Особо приятно было видеть прогресс молодежи, ребята все больше проникаются профессионализмом, который в футболе единственный путь для прогресса."