Купленный в Autojärelmaks24 автомобиль сломался через день: стоимость ремонта практически равнялась стоимости машины

Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб в очередной раз занималась жалобой клиента, купившего автомобиль в фирме DPK Invest OÜ (торговая площадка действует под названием Autojärelmaks24). Через день после покупки в автомобиле была обнаружена серьезная проблема, но продавец отказался от общения с клиентом.
Согласно опубликованному на сайте Комиссии решению, 14 июля 2018 года клиент приобрел у фирмы DPK Invest OÜ автомобиль Audi A6 за 3699 евро. Перед заключением договора покупатель осмотреть машину визуально, а также совершил пробную поездку по торговой площадке. В то же время продавец не сообщил, что автомобиль имеет какие-либо серьезные неисправности.
Уже на следующий день, 15 июля, стало понятно, что у машины имеются проблемы с электроникой. Чтобы установить причину проблем, клиент отвез машину на диагностику, где выяснилось, что двигатель автомобиля неисправен. В ремонтной мастерской стоимость ремонта оценили почти в 3000 евро.
21 июля клиент отправил продавцу заявление о расторжении договора. Продавец никак не отреагировал на письмо, поэтому 24 июля покупатель доставил машину к офису продавца.
Поскольку клиент не смог передать документы и ключи от автомобиля, от отправил их на следующий день курьером. Затем покупатель расторгнул договор с предприятием Mogo OÜ и предложил продавцу вернуть 3699 евро непосредственно кредитному учреждению.
Продавец не представил Комиссии своей позиции по данному спору.
По мнению Комиссии по разрешению потребительских жалоб, в данной ситуации клиент поступил верно, поскольку проданный автомобиль не отвечал условиям договора. Согласно закону, первые полгода с момента покупки продавец несет ответственность за несоблюдение условий договора.
На основании представленных материалов дела доказано, что автомобиль был возвращен фирме, поэтому продавец обязан вернуть уплаченные за машину 3699 евро.
Поскольку покупку машины за клиента оплатило предприятие Mogo OÜ, то продавец должен вместо клиента вернуть 3699 евро фирме Mogo OÜ.