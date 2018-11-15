Купленный в Autojärelmaks24 автомобиль сломался через день: стоимость ремонта практически равнялась стоимости машины

Согласно опубликованному на сайте Комиссии решению, 14 июля 2018 года клиент приобрел у фирмы DPK Invest OÜ автомобиль Audi A6 за 3699 евро. Перед заключением договора покупатель осмотреть машину визуально, а также совершил пробную поездку по торговой площадке. В то же время продавец не сообщил, что автомобиль имеет какие-либо серьезные неисправности.

Уже на следующий день, 15 июля, стало понятно, что у машины имеются проблемы с электроникой. Чтобы установить причину проблем, клиент отвез машину на диагностику, где выяснилось, что двигатель автомобиля неисправен. В ремонтной мастерской стоимость ремонта оценили почти в 3000 евро.

21 июля клиент отправил продавцу заявление о расторжении договора. Продавец никак не отреагировал на письмо, поэтому 24 июля покупатель доставил машину к офису продавца.

Поскольку клиент не смог передать документы и ключи от автомобиля, от отправил их на следующий день курьером. Затем покупатель расторгнул договор с предприятием Mogo OÜ и предложил продавцу вернуть 3699 евро непосредственно кредитному учреждению.

Продавец не представил Комиссии своей позиции по данному спору.

По мнению Комиссии по разрешению потребительских жалоб, в данной ситуации клиент поступил верно, поскольку проданный автомобиль не отвечал условиям договора. Согласно закону, первые полгода с момента покупки продавец несет ответственность за несоблюдение условий договора.

На основании представленных материалов дела доказано, что автомобиль был возвращен фирме, поэтому продавец обязан вернуть уплаченные за машину 3699 евро.