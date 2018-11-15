Фото: закончен очередной этап превращения литейного цеха в концертный зал

ФОТО: Мартин Дремлюга

Самое знаковое и известное здание портового городка Ноблесснера теперь с новой крышей, в самом здании проводятся внутренние отделочные работы.

Реновация литейного цеха Ноблесснера будет завершена осенью следующего года. В большом зале здания будет располагаться центр открытий для всей семьи, где с помощью виртуальной реальности можно будет заново открыть, испытать и воссоздать чудеса техники прошлых столетий.

ФОТО: Мартин Дремлюга

Впервые для общественности будет открыт блэкбокс площадью 1400 квадратных метров, особая атмосфера которого идеально подойдет для проведения культурных и корпоративных мероприятий.

Литейный цех Ноблесснера – это самое крупное историческое промышленное здание с великолепной архитектурой и необыкновенной акустикой. «В течение последних восьми лет в литейном цехе проводились концертные мероприятия мирового уровня. Мы верим в то, что захватывающая история здания в сочетании с центром открытий помогут создать особую атмосферу, и литейный цех Ноблесснера будет привлекать как туристов, так и местных жителей», - сказал директор по развитию недвижимости BLRT Grup Ивар Пийрсалу.

Общая стоимость работ по реновации литейного цеха Ноблесснера – 7,37 млн евро. Фонд EAS выделит 2,39 млн евро, также будет оказана поддержка из средств Европейского фонда регионального развития.