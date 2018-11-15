В Ласнамяэ найден труп пропавшего более 10 лет назад человека

В Ласнамяэ в пруду в парке Паэ водолазы-волонтеры заметили на глубине четырех метров тело человека. На место прибыли полицейские, криминалисты и профессиональные водолазы, которые подняли со дна пруда тело мужчины с признаками разложения.

«На данный момент в результате ДНК-исследований установлено, что мертвым мужчиной был числившийся с 2007 года в списке пропавших,на момент исчезновения ему было 59 лет. Признаков совершения преступления не обнаружено», - сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.