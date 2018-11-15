Как получить от государства миллион? Деньги есть, объяснений – нет

Принятое в среду парламентом решение обогатило Вильянди на миллион евро. Эти деньги пойдут в следующем году на ремонт разрушенного участка Пярнуского шоссе. Однако из скудного комментария Министерства финансов не понять, что волость или город должны сделать, чтобы получить эту сумму на дорожное строительство, пишет Sakala.
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон признал, что город не подавал ходатайство для получения денег. Правда, горуправа просила дотацию на ремонт этого отрезка дороги пару лет назад в Фонде развития предпринимательства (EAS), но тогда сумму выделили на ремонт мелких улиц, пересекающихся с шоссе, а основная магистраль города, по оценке представителей фонда, не отвечала требованиям для получения дотации.
Глава города не знает, что нужно сделать для получения денег
В ноябре маленькие улицы были отремонтированы, и теперь при въезде со стороны Пярну дороги отремонтированы до самого центра города, лишь 800-метровый отрезок между улицами Планеэди и Вакзали по-прежнему разрушается.
По словам члена Партии реформ, находящейся в Рийгикогу в оппозиции, Мадиса Тимпсона, факт, что всем волостям и городам очень нужна помощь государства, чтобы построить свою сеть дорог и улиц, но с годами ценность предоставляемой для этих целей помощи снизилась. И Вильянди, по его оценке, нужно еще несколько миллионов евро, чтобы привести в порядок все главные магистрали.
Мэр признался, что не может дать совет своим коллегам из других городов о том, что нужно сделать, чтобы получить от государства миллион евро. Но советует при малейшей возможности просить дотации: «Мне очень приятно, что государство заметило потребности Вильянди».
То, что на полученные деньги нужно будет приводить в порядок именно вильяндиский отрезок Пярнуского шоссе, прямым текстом в бюджете не написано, но руководство города заверило, что если деньги действительно придут, ремонт начнется уже в будущем году. А при наличии миллиона евро, в будущем году же и завершится.
Министерство не отвечало целую неделю
Что именно правильно сделала Вильяндиская городская управа, осталось неизвестным, поскольку Министерство финансов, в бюджете которого нашли деньги, больше недели не отвечало на вопрос: кто решил, что найденные для строительства дорог в самоуправлениях два миллиона евро отдадут именно Вильянди, Пыльтсамаа, Хальяла и Вяйке-Маарья, да так, что половина сумма уйдет в Вильянди. В среду, незадолго до отправки статьи в типографию, из пресс-службы министерства пришел ответ, что это было политическое решение, которое приняла коалиция.
Для получения ответа, журналисты Sakala отправили электронное письмо и министру государственного управления Янеку Мягги. Но ответа не последовало.
Однако пресс-служба объяснила, что правительство и раньше принимало решения о поддержке финансирования отдельных проектов. «Как правило, в таких случаях получатель дотации подавал ходатайство, но были случаи, когда правительство считало достаточным для выделения денег и собственную инициативу, учитывая серьезность решаемой проблемы», - объяснил главный специалист пресс-службы Министерства финансов Отт Хейнапуу.
Два миллиона евро, которые Рийгикогу нашел в своем бюджете для четырех самоуправлений, изначально были предусмотрены для софинансирования зарубежных дотаций. Но, согласно прогнозам, европейские и другие иностранные дотации в этом году не успеют освоить в том объеме, как планировали осенью прошлого года. Поэтому деньги остались.
Государственная помощь сокращается год от года
И хотя вильяндисцы, вероятнее всего, обрадуются неожиданным деньгам на ремонт разрушенных дорог, в целом города и волости Эстонии ждет снижение государственных денег на дорожный ремонт.
Так в 2017 году от государства на эти цели было получено 66 миллионов евро. В этого году сумма составила 61 миллион, а в следующем году она уже составит 51 миллион евро.
По словам руководителя пресс-службы Министерства экономики Расмуса Рууда, сокращение вспомогательных сумм объясняется завершением работ, осуществленных на европейские средства. Например, очень много денег прежде ушло на строительство перекрестка Хааберсти в Таллинне.
Сумма дотации, основанная на формуле, в последние трех лет оставалась неизменной – городам и волостям выделяли 29,3 миллиона евро. Всего же на дороги в госбюджете заложены 335 миллионов евро.