Как получить от государства миллион? Деньги есть, объяснений – нет

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон признал, что город не подавал ходатайство для получения денег. Правда, горуправа просила дотацию на ремонт этого отрезка дороги пару лет назад в Фонде развития предпринимательства (EAS), но тогда сумму выделили на ремонт мелких улиц, пересекающихся с шоссе, а основная магистраль города, по оценке представителей фонда, не отвечала требованиям для получения дотации.

Глава города не знает, что нужно сделать для получения денег

В ноябре маленькие улицы были отремонтированы, и теперь при въезде со стороны Пярну дороги отремонтированы до самого центра города, лишь 800-метровый отрезок между улицами Планеэди и Вакзали по-прежнему разрушается.

По словам члена Партии реформ, находящейся в Рийгикогу в оппозиции, Мадиса Тимпсона, факт, что всем волостям и городам очень нужна помощь государства, чтобы построить свою сеть дорог и улиц, но с годами ценность предоставляемой для этих целей помощи снизилась. И Вильянди, по его оценке, нужно еще несколько миллионов евро, чтобы привести в порядок все главные магистрали.

Мэр признался, что не может дать совет своим коллегам из других городов о том, что нужно сделать, чтобы получить от государства миллион евро. Но советует при малейшей возможности просить дотации: «Мне очень приятно, что государство заметило потребности Вильянди».

То, что на полученные деньги нужно будет приводить в порядок именно вильяндиский отрезок Пярнуского шоссе, прямым текстом в бюджете не написано, но руководство города заверило, что если деньги действительно придут, ремонт начнется уже в будущем году. А при наличии миллиона евро, в будущем году же и завершится.

Министерство не отвечало целую неделю

Что именно правильно сделала Вильяндиская городская управа, осталось неизвестным, поскольку Министерство финансов, в бюджете которого нашли деньги, больше недели не отвечало на вопрос: кто решил, что найденные для строительства дорог в самоуправлениях два миллиона евро отдадут именно Вильянди, Пыльтсамаа, Хальяла и Вяйке-Маарья, да так, что половина сумма уйдет в Вильянди. В среду, незадолго до отправки статьи в типографию, из пресс-службы министерства пришел ответ, что это было политическое решение, которое приняла коалиция.

Для получения ответа, журналисты Sakala отправили электронное письмо и министру государственного управления Янеку Мягги. Но ответа не последовало.

Однако пресс-служба объяснила, что правительство и раньше принимало решения о поддержке финансирования отдельных проектов. «Как правило, в таких случаях получатель дотации подавал ходатайство, но были случаи, когда правительство считало достаточным для выделения денег и собственную инициативу, учитывая серьезность решаемой проблемы», - объяснил главный специалист пресс-службы Министерства финансов Отт Хейнапуу.

Два миллиона евро, которые Рийгикогу нашел в своем бюджете для четырех самоуправлений, изначально были предусмотрены для софинансирования зарубежных дотаций. Но, согласно прогнозам, европейские и другие иностранные дотации в этом году не успеют освоить в том объеме, как планировали осенью прошлого года. Поэтому деньги остались.

Государственная помощь сокращается год от года

И хотя вильяндисцы, вероятнее всего, обрадуются неожиданным деньгам на ремонт разрушенных дорог, в целом города и волости Эстонии ждет снижение государственных денег на дорожный ремонт.

Так в 2017 году от государства на эти цели было получено 66 миллионов евро. В этого году сумма составила 61 миллион, а в следующем году она уже составит 51 миллион евро.

По словам руководителя пресс-службы Министерства экономики Расмуса Рууда, сокращение вспомогательных сумм объясняется завершением работ, осуществленных на европейские средства. Например, очень много денег прежде ушло на строительство перекрестка Хааберсти в Таллинне.