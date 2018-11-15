Видео: открытие улицы Гонисори привело к массовым нарушениям на соседней улице

На время ремонта на идущей параллельно Гонсиори улице Кундери движение с одностороннего было изменено на двустороннее. Сегодня улица Кундери снова стала односторонней, но, очевидно не все водители это осознали. Как еще объяснить тот факт, что автомобилисты со спокойной душой игнорируют знак "кирпич", установленный на перекрестке с улицей Тюрнпу.