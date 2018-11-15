Видео: открытие улицы Гонисори привело к массовым нарушениям на соседней улице
15 ноября 2018, 17:39
Сегодня в 12.00 после длившегося более пяти месяцев ремонта в Таллинне открылась для движения улица Гонсиори.
На время ремонта на идущей параллельно Гонсиори улице Кундери движение с одностороннего было изменено на двустороннее. Сегодня улица Кундери снова стала односторонней, но, очевидно не все водители это осознали. Как еще объяснить тот факт, что автомобилисты со спокойной душой игнорируют знак "кирпич", установленный на перекрестке с улицей Тюрнпу.
Видео нарушающих ПДД водителей было опубликовано в Facebook-сообществе Liiklusinfo Tallinnas.
Смотрите видео по данной ссылке!