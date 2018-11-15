Чт, 15.11.2018
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Решение принято: русские дети должны начать учиться на эстонском языке

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В октябре сестры Диана (слева) и Екатерина добровольно перешли в эстонские классы. Другие русскоязычные ученики основной школы Хиллара Ханссоо скоро должны будут сделать то же самое.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В октябре Järva Teataja писала о планах пайдеской основной школы Хиллара Ханссоо закрыть русскоязычные классы. Сегодня Пайдеский горсовет дал этому зеленый свет.

По словам вице-мэра по вопросам образования Аннели Тумански, реорганизация будет происходить постепенно в течение трех лет. Следующей осенью больше не будут набирать учеников в русскоязычный первый класс и преподавание на русском языке планируется завершить к 2022 году, передает Järva Teataja.

Переход, по ее словам, постараются смягчить для детей. «Со своей стороны предложим детям учителей-помощников и при необходимости дополнительные уроки эстонского языка», - отметила Тумански.

По оценке мэра Пайде Прийта Вярка, интеграция обучающихся на русском языке детей обеспечит им хорошее качество образования и лучше поможет привлечь к школьной жизни.

На данный момент в русскоязычных классах пайдеской основной школы Хиллара Ханссоо учится 13 детей.

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