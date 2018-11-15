Решение принято: русские дети должны начать учиться на эстонском языке

По словам вице-мэра по вопросам образования Аннели Тумански, реорганизация будет происходить постепенно в течение трех лет. Следующей осенью больше не будут набирать учеников в русскоязычный первый класс и преподавание на русском языке планируется завершить к 2022 году, передает Järva Teataja.