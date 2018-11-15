Решение принято: русские дети должны начать учиться на эстонском языке

В октябре Järva Teataja писала о планах пайдеской основной школы Хиллара Ханссоо закрыть русскоязычные классы. Сегодня Пайдеский горсовет дал этому зеленый свет.
По словам вице-мэра по вопросам образования Аннели Тумански, реорганизация будет происходить постепенно в течение трех лет. Следующей осенью больше не будут набирать учеников в русскоязычный первый класс и преподавание на русском языке планируется завершить к 2022 году, передает Järva Teataja.
Переход, по ее словам, постараются смягчить для детей. «Со своей стороны предложим детям учителей-помощников и при необходимости дополнительные уроки эстонского языка», - отметила Тумански.
По оценке мэра Пайде Прийта Вярка, интеграция обучающихся на русском языке детей обеспечит им хорошее качество образования и лучше поможет привлечь к школьной жизни.
На данный момент в русскоязычных классах пайдеской основной школы Хиллара Ханссоо учится 13 детей.