Лийват: властная монополия центристов в Таллинне обходится горожанам в 15 млн в год

Содержание властной монополии центристской власти в Таллинне обходится горожанам в 15 млн евро в год на пропаганду и платы за лояльность, утверждает вице-председатель оппозиционной фракции Социал-демократической партии в городском собрании столицы Анто Лийват.
Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба фракции, отметив, что, по словам Лийвата, речь идет о суммах, сопоставимых по размерам с годовым бюджетом таких городов как Пайде или Хаапсалу. Лийват заявил, что это, по его оценке, наглое разбазаривание средств налогоплательщиков.
«Содержание властной монополии Центристской партии в Таллинне обходится нам очень дорого, - продолжил Лийват. - Хотя и городская управа не в состоянии точно сказать, какую часть в городском бюджете составляют расходы, напрямую не связанные с выполнением задач местного самоуправления, все же в 2019 году по меньшей мере 15 млн евро намечается потратить на пропаганду и плату за лояльность. Сюда входят расходы на муниципальные масс-медиа, оказание поддержки партийным рабочим местам, дочерним организациям и проектам, а также финансирование предвыборных мероприятий Центристской партии».
«Каждый член фракции центристов понимает, что в ситуации, когда у партии в городском собрании 40 мест из 79, устоит ли мэрия у власти — зависит от него. По этой причине мэрии приходится считаться с желаниями всех центристов — кто-то хочет зарплату повыше, кто-то — работу получше, кому-то нужна поддержка города его проекту, у кого-то друг ищет работу. Кроме того, старейшины частей города требуют дополнительные средства на проведение предвыборных мероприятий. Все это увеличивает расходы города, но не повышает благосостояние горожан», - подчеркнул Лийват.