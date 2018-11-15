Лийват: властная монополия центристов в Таллинне обходится горожанам в 15 млн в год

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба фракции, отметив, что, по словам Лийвата, речь идет о суммах, сопоставимых по размерам с годовым бюджетом таких городов как Пайде или Хаапсалу. Лийват заявил, что это, по его оценке, наглое разбазаривание средств налогоплательщиков.

«Содержание властной монополии Центристской партии в Таллинне обходится нам очень дорого, - продолжил Лийват. - Хотя и городская управа не в состоянии точно сказать, какую часть в городском бюджете составляют расходы, напрямую не связанные с выполнением задач местного самоуправления, все же в 2019 году по меньшей мере 15 млн евро намечается потратить на пропаганду и плату за лояльность. Сюда входят расходы на муниципальные масс-медиа, оказание поддержки партийным рабочим местам, дочерним организациям и проектам, а также финансирование предвыборных мероприятий Центристской партии».