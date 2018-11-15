«Пошел за покупками»: задержанный полицией автоугонщик объяснил, что делал ночью в чужом дворе

Гражданин Литвы был задержан рано утром 14 ноября в Тарту на улице Ребазе после того, как он, согласно обвинению, предпринял неудачную попытку в Таммелинна угнать BMW стоимостью почти 30 000 евро и Honda, принадлежащую к тому же ценовому классу.

Как утверждает прокуратура, литовец всего участвовал в шести автоугонах, пять из которых закончились пропажей чужих автомобилей. Четыре автомобиля он угнал в середине прошлой недели в Пярну и они, вероятно, на данный момент уже в Литве. В Тарту задержанному вместе с минимум одним соучастником удалось завести одну машину, но при попытке угнать второй автомобиль они попались на глаза владельцу, который вызвал полицию.

Полиция предоставила видео задержания.

Хотя второму литовцу удалось сбежать вчера от стражей правопорядка, по словам окружного прокурора Аро Сийнмаа, его личность установлена и продолжается международная работа, чтобы призвать его к ответственности за содеянное. У прокуратуры достаточно данных, чтобы собрать доказательства его вины и позже ходатайствовать у Литвы о выдаче его Эстонии.

У литовцев была профессиональная техника для угона автомобилей, поэтому есть основание полагать, что они минимум были сообщниками банды автоугонщиков. Сийнмаа не прокомментировал, удалось ли получить часть той техники от 22-летнего задержанного.

Задержанный утверждал в зале суда, что приехал в Пярну и Тарту за покупками и он невиновен. «Из произнесенных им слов можно воспринимать серьезно только союзы», - утверждает Сийнмаа. Например, задержанный утверждал, что в пять утра пошел покупать вещи.

Сийнмаа подтвердил, что международные официальные запросы были отправлены, чтобы узнать, наказывался ли раньше в уголовном порядке молодой человек или нет. Он добавил, что у них постоянно идет сотрудничество с Литвой.

Поскольку речь идет о гражданине Литвы, судебный процесс параллельно проходил на литовском и эстонском языках.