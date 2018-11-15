Сокращения в Nordica продолжаются: закроют еще несколько летних направлений

Сообщившая в прошлую пятницу о закрытии трех основных направлений Nordica и на этой неделе продолжает передавать плохие новости: в летний период будущего года из Таллинне не будут летать еще по нескольким прямым направлениям. Если государство не видит причин для беспокойства, то турфирмы очень разозлились, пишет Postimees.
Вместо того чтобы выдать разом все неприятные новости, Nordica решила предлагать их по капле. На прошлой неделе Postimees рассказал, что с января авиакомпания перестанет летать из Таллинна в Осло, Петербург и Амстердам.
На этой неделе опубликовали летний план полетов авиакомпании, который не обрадует ни турфирмы, ни эстонских пассажиров: если нынешним летом Nordica летала в 21 пункт назначения, то в 2019 году придется согласиться лишь с 13 прямыми перелетами. Из летнего плана вылетели: Берлин, Гамбург, Риека и Гётебург. Из основных направлений теперь исчез и Мюнхен.
Летние направления, как латание дыр
Проводящий самое крупное в истории Nordica сокращение председатель правления Ханнес Саарпуу сказал, что, во-первых, количество направлений нужно рассматривать в глобальном масштабе: «Если мы четыре раза в день летаем в Стокгольм и один раз в неделю в Констанцу, то их нельзя сравнивать». Этим руководитель авиакомпании хотел сказать, что вместо одного плотного регулярного направления, они могли бы взять 10 летних направлений с низкой частотой, чтобы внешне увеличить количество пунктов назначения: «Но это не наша цель».
В то же время, ясно, что направления собираются вместе и в их числе есть такие, куда летали чаще. Саарпуу объяснил, что летние направления это так и так временное «латание дыр», которые обслуживаются только остающимися от основных направлений самолетами, и которые не приносят особых денег, поэтому их упразднение – логичный ход дел. Хотя сокращение летних направлений напрямую связано с закрытием трех регулярных линий, о чем сообщили на прошлой неделе.
В широком смысле все это перекликается с изменением общего направления Nordica: вместо преимущественно убыточного домашнего рынка решено вложиться в прибыльный экспорт, то есть в выполнение субпорядов для других авиакомпаний, а также местных самоуправлений Северной Европы. В летний период следующего года 12 самолетов Nordica будут работать за границей, и лишь семь – в Таллинне.
Количество пассажиров сократится до 40 процентов
И хотя желание фирмы зарабатывать прибыль заслуживает одобрения, ожидание собственника заключается в том, что Nordica должна обслуживать эстонских пассажиров и эстонские турфирмы. Саарпуу признал, что он понимает недовольство из-за закрытия направлений, но как руководитель авиакомпании он не может принимать решения, исходя из эмоций пассажиров: «Если пассажиров на определенных направлениях нет, или они не согласны платить достаточно высокую цену за билет, то это направление нужно закрыть».
Он привел контрастное сравнение с проектом Rail Balticа, польза от которого, по крайней мере, согласно имеющемуся анализу, на две трети будет состоять из социально-экономических факторов, вроде сокращения шума и загрязнения воздуха и так далее. «При составлении бюджета Nordica у меня в Excel нет такой графы, как социально-экономическая польза, - сказал Саарпуу. – Мы коммерческое предприятие, направления которого работают на коммерческой основе, и все решения я принимаю, исходя из этого».
Услышат ли клиенты Nordica и общественность о закрытии еще каких-то направлений? «Сейчас ничего такого мы не обсуждаем», - пообещал Саарпуу, но все же оставил двери открытыми, сказав, что этого нельзя исключать, поскольку рынок меняется. Если какое-то жизненно важно направление потеряет перевозчика, у Nordica вновь появится возможность летать. Если же на каком-то направлении конкуренция еще больше уплотнится, отступить могут они: «Решаем по ходу дела».
Но в свете нынешних сокращений уже можно предсказать, что постоянно увеличивавшую три года подряд количество пассажиров Nordicaв будущем году ждет их уменьшение. Саарпуу сказал, что количество пассажиров может сократится до 40 процентов.
Турбюро оставили с носом
Новости Nordica о закрытии направлений вывели из себя эстонские турфирмы, которые плотно сотрудничают с авиакомпанией и организуют поездки. Президент союза Мерике Халлик сказала, что поведение Nordica очень тревожит: «Это пугающая и неприятная новость для всего туристического сектора. Страдают и гостиницы, рестораны, СПА, которые напрямую зависят от авиасообщения».
И хотя не дело Халлик делать коммерческий выбор за Nordica, ее тревожат противоречивые посылы авиакомпании и недостаточная коммуникация: «Их деятельность местами очень непонятная, и я бы даже сказала, вводящая в заблуждение». Она привела в пример, что плохие новости поступают по частям, что вызывает проблемы для турфирм при комплектации турпакетов.
И хотя эстонские турфирмы встречалиь с руководством Nordica, на многие вопросы ответов они так и не получили: «Мы не очень рады этой ситуации». Она добавила, что эстонские турфирмы все же держат кулаки за Nordica и ведут всестороннее сотрудничество.
Собственник не переживает
И напротив, основной управляющий акциями Nordica – Министерство экономики и коммуникаций – не видит проблем в деятельности авиакомпании. Вице-канцлер по вопросам транспорта Ахти Кунингас сказал, что сеть направлений Nordica – это личное дело фирмы, в которое министерство не вмешивается: «Авиафирмы всего мира постоянно меняют пункты назначения и это обычный процесс».
В глобальном масштабе для министерства все же важно, чтобы количество пунктов назначения и пассажиров из Таллиннского аэропорта увеличивалось, что и происходит.
Кунингас сказал, что у них для авиакомпании есть две основные цели: чтобы фирма в длительной перспективе зарабатывала прибыль, и чтобы обслуживала домашний рынок, то есть летала из Таллинна. В то же время, чиновник сказал, что, поскольку эстонский рынок, учитывая масштабы авиации, очень маленький, разумно выполнять субпордяды для крупных фирм, что Nordica и начала делать, и в будущем доля этого увеличится.
Хололей: важно, чтобы количество пассажиров в Таллиннском аэропорту увеличивалось
Издание попросило прокомментировать происходящее вокруг Nordica и директора главной дирекции по транспорту Европейской комиссии Хенрика Хололея, который тоже считает, что для беспокойства нет причин.
«Беспокоиться было бы нужно, прежде всего, о том, чтобы не сократилось количество полетов и пассажиров в Таллиннском аэропорту», - сказал он. Но аэропорт смог заманить к себе новые авиакомпании, и количество пассажиров скорее выросло.
Он добавил, что авиакомпании самостоятельно принимают коммерческие решения, исходя из возможностей авиапарка, количества пассажиров, доходов и расходов: «Я считаю, что и Nordica придерживается той же практики при принятии решений, касающихся своего плана полетов и количества пунктов назначения. В ущерб ни одна авиакомпания не сможет долго обслуживать какой-то пункт назначения».
Однако свой письменный ответ Хололей закончил тем, что если целью создания Nordica было желание предложить как можно больше прямых вылетов из Таллинна, то изменение стратегии должен комментировать представитель собственника – то есть Эстония.