Сокращения в Nordica продолжаются: закроют еще несколько летних направлений

Хололей: важно, чтобы количество пассажиров в Таллиннском аэропорту увеличивалось

Издание попросило прокомментировать происходящее вокруг Nordica и директора главной дирекции по транспорту Европейской комиссии Хенрика Хололея, который тоже считает, что для беспокойства нет причин.

«Беспокоиться было бы нужно, прежде всего, о том, чтобы не сократилось количество полетов и пассажиров в Таллиннском аэропорту», - сказал он. Но аэропорт смог заманить к себе новые авиакомпании, и количество пассажиров скорее выросло.

Он добавил, что авиакомпании самостоятельно принимают коммерческие решения, исходя из возможностей авиапарка, количества пассажиров, доходов и расходов: «Я считаю, что и Nordica придерживается той же практики при принятии решений, касающихся своего плана полетов и количества пунктов назначения. В ущерб ни одна авиакомпания не сможет долго обслуживать какой-то пункт назначения».

Однако свой письменный ответ Хололей закончил тем, что если целью создания Nordica было желание предложить как можно больше прямых вылетов из Таллинна, то изменение стратегии должен комментировать представитель собственника – то есть Эстония.