Фото: в Германии столкнулись два автобуса, пострадали 40 человек Среди пострадавших много детей!
15 ноября 2018, 19:15
В Германии сегодня при лобовом столкновении двух автобусов пострадали по меньшей мере 40 детей и взрослых. Пять потерпевших находятся в критическом состоянии, передает Postimees со ссылкой на The Local.
Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом в немецкой федеральной земле Бавария, в них также врезался легковой автомобиль. На место прибыли три спасательных вертолета, врачи скорой помощи и сотрудники экстренных служб.
Чтобы освободить по меньшей мере четырех человек из обломков автобусов, пришлось использовать тяжелую технику.
Как сообщает местная полиция, среди пострадавших много детей, поскольку как раз перед ДТП закончились уроки в школах, но речь все же не идет о школьных автобусах.
Причина ДТП пока не установлена.