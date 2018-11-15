Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом в немецкой федеральной земле Бавария, в них также врезался легковой автомобиль. На место прибыли три спасательных вертолета, врачи скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Чтобы освободить по меньшей мере четырех человек из обломков автобусов, пришлось использовать тяжелую технику.

Как сообщает местная полиция, среди пострадавших много детей, поскольку как раз перед ДТП закончились уроки в школах, но речь все же не идет о школьных автобусах.